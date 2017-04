Jazmine Sullivan a Beyonce: ¡Hagamos limonada juntas!

NUEVA YORK (AP) — La cantautora de R&B Jazmine Sullivan quiere hacer limonada con Beyonce.

Sullivan, quien escribió cuatro canciones para el nuevo álbum de Mary J. Blige, “Strength of a Woman”, dijo que espera meterse en el estudio a componer una canción para Queen Bey.

“Me encanta el modo en que Bey interpreta una canción y me encantaría hacer algo con ella porque realmente pienso que es buena”, dijo en una entrevista con The Associated Press el jueves sobre la cantante de “Lemonade”.

Sullivan ha coescrito todos sus éxitos, que incluyen “Bust Your Windows”, ”Let It Burn” y “Need U Bad”, el cual alcanzó la posición No. 1 en la lista Hot R&B/Hip-Hop Songs de Billboard en 2008.

También le ha escrito temas a Jennifer Hudson, Faith Evans, Tamia, Chrisette Michele y Monica, incluyendo su No. 1 de 2010 “Everything to Me”. Además, cantó en muchas de las canciones del álbum de Frank Ocean de 2016 “Endless”.

La artista de 30 años dijo que también le gustaría escribir para Lauryn Hill, quien recientemente la contactó para desearle un feliz cumpleaños.

“Me envió un mensaje de texto en mi cumpleaños. Ni siquiera sabía que tenía mi número. Dije, ‘¡Dios mío!'”, relató. “Me sorprendió escuchar de ella. Pero me encantaría trabajar y/o escribir con ella”.

El último álbum de Sullivan, quien ha recibido 11 nominaciones al Grammy, salió en el 2015 tras una pausa de cinco años. La artista dijo que quiere lanzar nueva música pero que tampoco tiene apuro.

“Sé que la gente dice, ‘¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir?’. Yo soy el tipo de artista que … no puede sacar algo solo porque ha pasado cierto tiempo. Se trata de ser auténtica conmigo misma y del momento apropiado y de sentirlo”, explicó. “Pero creativamente, mi artista favorito ahora es Anderson.Paak, así que probablemente haga muchas cosas con él”.

