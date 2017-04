Coppola y reparto de ‘Godfather’ se reúnen en Tribeca

Hacker difunde en línea nuevos episodios de serie de Netflix

SAN FRANCISCO (AP) — Un hacker aseguró haber cumplido con la amenaza de difundir por internet varios episodios de la próxima temporada de la exitosa serie de Netflix “Orange Is The New Black”. El hacker, que usa el nombre de The Dark Overlord, anunció el hecho en Twitter el sábado por la mañana. El tuit … Seguir leyendo Hacker difunde en línea nuevos episodios de serie de Netflix →