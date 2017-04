Verónica Castro no quiere retirarse

MÉXICO_ Verónica Castro siempre ha vivido enamorada de su profesión, al grado de que llegó a pasar más tiempo en los sets de televisión que con su propia familia. Sin embargo, la actriz no se arrepiente de esto.

La protagonista de la novela “Los ricos también lloran” reconoció que a pesar de los reclamos que le ha hecho al respecto su hijo Cristian Castro, no considera que haya tomado una mala decisión.

“Cristian siempre me reclamaba: ‘¿por qué no estás? ¿por qué no llegas?’. Bueno, pues porque estaba trabajando, alguien lo tenía que hacer para darle sus juguetes, llevarlo de viaje y esas cosas.Fue un precio que todas las mujeres pagamos, no sólo yo. Si tienes un trabajo y estás sola, tienes que dejar a tu hijo. No es abandonarlo, es un: ‘permíteme que tengo que ir por dinero'”, afirmó Castro en entrevista.

Y es que es tanta la pasión que la actriz le tiene a su carrera que, con más de 50 años de trayectoria artística, aún está muy lejos de pensar en el retiro.

“Cuando sienta que la gente ya no quiere verme o la prensa ya no me busque, ese será el momento cuando decida irme, porque no quisiera pasar un mal trago a raíz de que no me pelan.Lo traté de hacer pero no me dejaron, por eso sigo aquí”, expresó la también cantante, de 64 años.

Castro se prepara para participar en una serie original de Netflix, la cual aún no tiene nombre, dirigida por Manolo Caro y que contará con las participaciones de Cecilia Suárez y Aislinn Derbez.

“Yo aprenderé de ellas porque son las que tienen experiencia en series, yo no. Sé que lograremos hacer un buen trabajo. El secreto del éxito en el proyecto está en no abusar de los temas, ni tanto amor ni tanto crimen. Espero que a la gente le guste”, dijo.