Retratos de realidad y suspenso en el Festival de Cine Latino de Chicago

Liberan a cineasta iraní que estaba encarcelado

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un galardonado cineasta iraní fue puesto en libertad tras estar encarcelado cinco meses por su trabajo y dijo el domingo que no sabe si es que volverá a hacer películas en la república islámica. Keywan Karimi dijo a The Associated Press que salió en libertad antes de cumplir su … Seguir leyendo Liberan a cineasta iraní que estaba encarcelado →