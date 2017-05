Gaby Natale gana un Emmy Diurno por “SuperLatina”

LOS ANGELES (AP) — Gaby Natale ganó el premio Emmy Diurno al mejor talento en un programa en español por “SuperLatina with Gaby Natale” y se lo dedicó a la “gente que está resistiendo injusticias, misoginia, xenofobia y el aumento de la intolerancia”.

“No permitan que nadie les diga otra cosa: la diversidad es hermosa”, expresó la periodista y presentadora nacida en Argentina al aceptar el reconocimiento el domingo por la noche.

“The Ellen DeGeneres Show” ganó el premio al mejor programa de tertulia de entretenimiento 20 años después de que su anfitriona revelara al mundo que era gay en la serie de comedia “Ellen”.

“Lo hizo porque era lo correcto”, dijo Mary Connelly, productora ejecutiva de “Ellen”, sobre la decisión de DeGeneres de abrirse sobre su sexualidad y hacer lo mismo por su personaje en 1997. DeGeneres no estuvo presente en la ceremonia del domingo; Connelly aceptó el galardón en su nombre.

“General Hospital” fue honrado como mejor serie de drama matutina, mientras que los principales premios actorales fueron para Scott Clifton de “The Bold and the Beautiful” y Gina Tognoni por “The Young and the Restless”.

Steve Harvey no asistió a la gala pero ganó dos galardones: mejor anfitrión de concurso por “Family Feud” y mejor anfitrión de un programa de tertulia informativo por “Steve Harvey”.

“Good Morning America” se llevó el trofeo al mejor programa matutino y “The Dr. Oz Show” el de mejor talk show informativo. “Jeopardy!” fue honrado como mejor programa de concurso.

Sheryl Underwood, quien presentó con Mario López la ceremonia transmitida en vivo por internet, también recibió el Emmy a la mejor anfitriona de un programa de tertulia de entretenimiento por “The Talk”, junto a copresentadoras que incluyen a Sara Gilbert.

“Entertainment Tonight” fue nombrado mejor programa de noticias de entretenimiento, y la expresentadora de “ET” Mary Hart fue honrada con el premio a la trayectoria.

Hart recordó el escepticismo con el que “ET” fue recibido a principios de los 80, cuando lanzó el ahora boyante género de noticieros de TV de Hollywood.

“No somos algo de relleno”, dijo al rememorar los inicios del programa. “De haber sabido lo que vendría, habría dicho ‘No somos noticias falsas'”.

Hart también le pidió a la gente, ya sea en las universidades o en el gobierno, que haga un esfuerzo por escuchar otros puntos de vista.

La ceremonia se realizó mientras negociadores del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) y los productores intentan alcanzar un acuerdo para un nuevo contrato y evitar una huelga que pudiera afectar la programación televisiva diurna y del horario y las producciones de cine. El contrato actual vence el lunes por la noche.