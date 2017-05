Café Tacvba estará en el Taste of Chicago 2017

Café Tacvba actuará el 6 de julio en el festival Taste of Chicago 2017. CORTESÍA

CHICAGO_ Más que en otras ediciones, este año el festival Taste of Chicago tendrá sabor latino. Y a Café Tacvba como el platillo principal en su oferta musical.

Organizada por el Departamento de Eventos Culturales y Eventos Especiales de la municipalidad, la trigésimo séptima edición del festival -a realizarse del 5 al 9 de julio en el Grant Park (Jackson Blvd. y Columbus Dr.)-, tiene como novedad un día dedicado a celebrar la cultura de la comunidad latina de la ciudad a través de la comida y actuaciones musicales en la concha acústica Petrillo y el escenario Bud Light.

Bautizado como “Sabor de Chicago”, el 6 de julio tendrá como actuación principal a los Cafeta que actuarán en la concha acústica del Petrillo a las 5:30 p.m.

Como telonero a las 5 p.m. se presentará el grupo local ¡Esso! Afrojam Funkbeat.

El precio de los boletos para este y el resto de los conciertos del festival en la concha acústica Petrillo -a excepción del 5 de julio- es de $22 entrada general y $50 para asientos premium.

Estarán a la venta el 5 de mayo a las 10 a.m. a través del sitio www.tasteofchicago.us. La admisión al festival es gratis.

Con 28 años de trayectoria artística e integrado por Rubén Albarrán, Joselo Rangel, Emmanuel del Real y Enrique “Quique” Rangel, Café Tacvba ha liderado la escena del rock alternativo por su constante reinvención.

Este es el regreso de “Los Tacvbos” a Chicago luego de su presentación en diciembre pasado en el House of Blues donde tuvieron dos conciertos, el 20 y 21 de dicho mes.

La novedad es que vendrán con su nuevo material discográfico, “Jei Beibi”, a lanzarse este 5 de mayo y del cual ya se dieron a conocer cuatro sencillos: “Un par de lugares”, “Futuro”, “Disolviéndonos” y “Que no”. “Jei Beibi” se estrena a casi cinco años del lanzamiento de “El objeto antes disco” (2012).

Esta presentación se da antes de su gira por EEUU, que arrancarán el 14 de septiembre en Saratoga, California.

Estos son otros de los artistas que se presentarán en el festival por día:

En la concha acústica del Petrillo:

-5 de julio: Alessia Cara (5:30 p.m.) y Eryn Allen Kane (5 p.m.). Admisión general $19, premium $32

-6 de julio: Café Tacvba (5:30 p.m.) y ¡Esso! Afrojam Funkbeat (5 p.m.)

-7 de julio: Ben Harper & The Innocent Criminals (5:30 p.m.); Twin Peaks (5 p.m.).

– 8 de julio: Passion Pit (4:30 p.m.) y The Kickback (4 p.m.).

– 9 de julio: The O’Jays (4:30 p.m.) y Maurice Jackson’s Independents (4 p.m.).

En el escenario Bud Light (horario sujeto a cambios)

5 de julio -Día de R&B/Hip-Hop

-12 p.m.- Dej Monae

-1:20 p.m. Maurice Jackson’s Independents

-2:40 p.m. ShowYouSuck

-4 p.m. Pinqy Ring

-5:20 p.m. The Boy Illinois

-6:40 p.m. Justin Ruff

6 de julio – Día de música latina

-12 p.m. Los Vicios de Papá

-1:20 p.m. Vivian García

-2:40 p.m. The Luna Blues Machine

-4 p.m. Mariachi Monumental

-5:20 p.m. Contrabanda Live

-6:40 p.m. Afinca’o

7 de julio- Día de folk y country

-12 p.m. Michael Riser Band

-1:20 p.m. Clique James

-2:40 p.m. Swingabilly Slim

-4 p.m. Jonas Friddle & The Majority

-5:20 p.m. The Railway Gamblers

-6:40 p.m. Jeff Givens & The Mugshot Saints

8 de julio – Rock the Taste!

-11 a.m. Steve Ramone & The Pensioners

-12 p.m. Blood Red Boots

-1:20 p.m. Oceans Over Airplanes

-2:40 p.m. Aeraco

-4 p.m. The Gold Web

-5:20 p.m. Bailiff

-6:40 p.m. Split Single

9 de julio Cornucopia of Music!

-11 a.m. Laura Doherty & The Heartbeats (música para niños)

-12 p.m. Tovi Khali (Blues/Funk)

-1:20 p.m. Aleph Beatz (Afropop/Dance)

-2:40 p.m. Shuba (Pop/R&B)

-4 p.m. The Rad Trads (Jazzy/Rockin’ Soul)

-5:20 p.m. Linsey Alexander (Blues)

-6:40 p.m. The Waco Brothers (Alt Country)