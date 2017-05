Moore luchará contra Trump en Broadway

NUEVA YORK (AP) — El cineasta y activista Michael Moore llevará su duro discurso anti Donald Trump a Broadway. El director galardonado con el Premio de la Academia del documental “Bowling for Columbine” presentará el espectáculo de sátira política “The Terms of My Surrender” en el Teatro Belasco a partir del 28 de julio por … Seguir leyendo Moore luchará contra Trump en Broadway →