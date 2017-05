Natasha, Pierre & the Great Comet con 12 nominaciones a Tony

NUEVA YORK (AP) — “Natasha, Pierre & the Great Comet of 1812”, un musical que dramatiza un melodrama de 70 páginas en el centro de “Guerra y paz” de León Tolstoi, encabezó el martes las nominaciones a los Premios Tony con 12 candidaturas, mientras que actores como Bette Midler, Kevin Kline, Josh Groban, Danny DeVito y Cate Blanchett también fueron postulados.

Groban fue nominado por interpretar, en un traje de gordo, a un esposo infeliz en “Natasha, Pierre & the Great Comet of 1812”. La puesta competirá por el premio al mejor musical nuevo con “Come From Away”, ”Dear Evan Hansen” y “Groundhog Day”.

Por el Tony a la mejor obra se miden “Sweat”, “Oslo”, ”Indecent” y “A Doll’s House, Part 2”, y por el de mejor reposición de una obra “August Wilson’s Jitney”, ”Lillian Hellman’s The Little Foxes”, ”Present Laughter” y “Six Degrees of Separation”.

La reposición de “Hello, Dolly!” protagonizada por Midler fue la segunda producción más nominada, con 10 menciones. El musical extravagante musical sobre el paso a la adultez “Dear Evan Hansen” recibió nueve.

Este año hay 24 categorías en los Tony. Los ganadores serán determinados por unos 850 miembros de la industria. Kevin Spacey será el anfitrión de la ceremonia de premiación, prevista para el 11 de junio en el Radio City Music Hall.

Midler competirá con Patti LuPone y Christine Ebersole, ambas de “War Paint”; Denée Benton de “Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812″ y Eva Noblezada de “Miss Saigon”.

En una rareza, Midler de hecho recibió su primera nominación al Tony pero ya había recibido uno de estos trofeos en 1974: el Tony Especial “por darle brillo a la temporada de Broadway” durante un concierto el año previo en el Palace Theatre.