Halle Berry participa en programa de VH1 del Día de la Madre

Lista selecta de nominados a los Premios Tony

NUEVA YORK (AP) — A continuación una lista selecta de los nominados a los premios Tony, anunciados el martes. Mejor musical: “Come From Away”, ”Dear Evan Hansen”, ”Groundhog Day The Musical”, ”Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812″. Mejor obra: “A Doll’s House, Part 2″, ”Indecent”, ”Oslo”, ”Sweat”. Mejor libreto de musical: “Come From … Seguir leyendo Lista selecta de nominados a los Premios Tony →