Cerca de los 30, Café Tacvba madura con nuevo disco

BUENOS AIRES (AP) — Suele decirse que la plenitud de la vida llega a los 30 años, cuando se alcanza la independencia y se toman decisiones que marcarán el resto de nuestra existencia.

A punto de cumplir esa edad como banda, los mexicanos de Café Tacvba combinan madurez y osadía con “Jei Beibi”, su primer álbum gestado por cuenta propia, sin la tutela de una gran discográfica.

“Es un disco único, pero también un disco más en la carrera. Cada disco ha sido una fotografía del momento que estamos viviendo y este disco también lo es”, dijo José Alfredo “Joselo” Rangel, el guitarrista del cuarteto que debutó en 1989 en el bar El Hijo del Cuervo, reducto de Coyoacán, Ciudad de México.

“Ahora tenemos todavía más libertad, no tenemos una disquera que nos diga lo que tenemos que hacer”, acotó el músico en una entrevista reciente con The Associated Press en un bar del barrio de Palermo, en Buenos Aires.

“Es un disco del cual estamos muy orgullosos y contentos. Y este espíritu de hacer el disco por nuestra cuenta y su gestación detrás de la parte artística ha influido directamente en la parte creativa”, comentó el tecladista Emmanuel “Meme” del Real. “Nos ha hecho estar un poco más sensibles”.

“Jei Beibi”, su primer disco de estudio en cinco años, saldrá en formato físico y digital el viernes. Sin embargo, cuatro de sus 13 temas ya vieron la luz en una estrategia de promoción basada en soportes digitales y redes sociales.

“Hemos vivido diferentes formatos en nuestra vida como grupo. Primer disco en vinilo, luego fue el casete y el CD. Y ahora el asunto es otro”, reflexionó “Joselo” Rangel. “Desde el año pasado teníamos una canción terminada, lista para salir y nos dijimos ‘bueno, por qué esperar a un disco’. Y fue así que salió ‘Un par de lugares’. … Es otra forma de vivir la música, pero es la misma música”.

Una pizca de bolero, otro poco de espíritu de los Beatles, pop, ritmos autóctonos y música experimental se entremezclan armoniosamente en “Jei Beibi”, una tarea que delegaron al músico y productor argentino Gustavo Santaolalla, quien tuvo un papel más determinante en este último disco que en toda la discografía anterior de Café Tacvba.

“En este caso es EL productor, con mayúsculas. Es el que decide y sopesa nuestras propuestas creativas”, explicó Enrique “Quique” Rangel. “Tenemos la confianza en su visión de un músico que conoce nuestras capacidades, nuestras potencialidades, nuestra carrera. Es un amigo, a veces un maestro, a veces es una imagen paternal en nuestra carrera, un referente”.

Si bien ya tocaron en vivo algunos temas del nuevo disco, Café Tacvba hará la presentación estelar de “Jei Beibi” ante unos 2.000 seguidores este sábado en El Plaza Condesa de la Ciudad de México, un lugar pequeño para la convocatoria habitual de la banda, pero ideal para una “celebración con amigos”, como marca Rubén Albarrán. Las entradas para la primera presentación se agotaron en apenas cinco minutos.

“Vamos a gozar todos. Estamos haciendo los preparativos como se hacen para una fiesta. Traes a tus invitados y les dices ‘les voy a ofrecer este platillo y esta bebida, y esta música’. Es un lugar pequeño, va a estar la gente que tiene más interés en el grupo, que más vibra con nuestra música”, indicó el cantante.

“Hemos preparado un show que es todo nuevo y que vamos a empezar a probar ahí”, avisó “Meme” del Real sin dar mayores detalles, salvo que también sonarán “canciones que hace mucho no tocamos de nuestro catálogo, combinado con las canciones que la gente siempre quiere escuchar”.

No será el caso de “La ingrata”, uno de los clásicos que decidieron bajar de su repertorio en vivo en febrero pasado porque entienden que fomenta la violencia contra las mujeres. La canción habla de darle un par de balazos por despecho a una mujer ingrata.

“No hemos dicho que no la vamos a tocar, ni lo hemos conversado. Se dio”, apuntó Albarrán, quien adhiere activamente a distintas causas sociales. “Nosotros nos vamos sensibilizando como hombres que fuimos educados bajo otros paradigmas, nuestros papás pensaban otra cosa y nos estamos sensibilizando nosotros mismos. Esa misma cultura era la que nos decía ‘los hombres no lloran’. Y yo de niño no lloré”, relató la voz del grupo.

Café Tacvba emprenderá la gira “Niu Güeis Tour” a partir de septiembre por una veintena de ciudades de Estados Unidos, donde con su música esperan llevar alivio a muchos compatriotas que padecen por la nueva política migratoria de Donald Trump.

“(Trump) es una de esas cosas que cuando las cosas pueden salir mal, a veces salen peor”, aseveró “Quique” Rangel, quien le puso voz a “Futuro”, cuyo video parodia al presidente estadounidense.

“Es una pena que los mexicanos y latinos que viven en Estados Unidos tengan que sufrir bajo el miedo. Es un franco miedo, lo hemos percibido”, añadió. “Nosotros vamos a seguir yendo a Estados Unidos a tocar y a ayudar a que ese miedo no sea tan grande. Cosas tan graves como estas caen por su propio peso”.

