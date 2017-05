RumboARuidoFest: Silver Rose

CHICAGO _ Para rocanrolear y mostrar ese “girl power” en una banda, Carla Sariñana tiene su lugar como bajista de la banda mexicana Ruido Rosa. Para soñar con melodías suaves y casi etéreas, tiene su proyecto alterno como solista, llamado Silver Rose.

Cuando Sariñana se mudó a Los Ángeles California en 2015 fue que comenzó a explorar con otras facetas artísticas que dieron como resultado otro sonido.

“Me dediqué a estudiar y componer; traía estas ganas de hacer algo diferente a Ruido Rosa, cantar, tocar guitarra y hacer más canciones”, dijo Sariñana en entrevista telefónica.

Así surgieron las primeras melodías de Silver Rose en el estilo que mezcla los géneros de shoegaze y el Dream Pop y que tiene como base influencias de Cocteau Twins, The Jesus and Mary Chain o Mazzy Star y la música en español con la que Carla creció.

“Crecí hablando inglés y hay canciones que fluyen en inglés y otras en español. No hay nadie que me dicte qué tengo qué hacer, (así) que dejo las canciones fluir y que suenen como tienen que sonar”, agregó.

El primer sencillo que dio a conocer fue “Take Me Home” (2015) y forma parte de un EP de seis temas que está disponible en las plataformas digitales.

Su sencillo más reciente es “Noches”, cuyo video recién se dio a conocer y que es un tema sumamente melódico y romántico.

Sariñana se ha sorprendido por las reacciones que ha generado su propuesta en solitario, hecha de manera independiente y que se da a conocer en las plataformas digitales.

“Han hecho reseñas de mi música en medios internacionales, en países como Italia, Bélgica y Alemania, donde nunca pensé que llegaría mi música”, contó.

Además de Ruido Rosa y Silver Rose, Sariñana es socia de Trocadero Music, empresa que se encarga de la representación y contrataciones de artistas y donde se encarga de cerrar logística de eventos y conciertos. Establecer bien sus prioridades es lo que le permite compaginar todas las facetas.

De Ruido y Ruidosa

Con Silver Rose, Sariñana actuará en la tercera edición del Ruido Fest -a realizarse del 7 al 9 de julio en el Addams/Medill Park de Pilsen- el 7 de julio. Con Ruido Rosa, el 9. Cada actuación ofrecerá lo suyo.

“Con Silver no llevo a mi banda, pero voy a hacer un ‘power band’ con otros de los artistas que estarán en el festival; lo que hago es un show en vivo muy emotivo, lindo, muy ‘guitarroso’, de esos shows que vas a escuchar y a ponerle atención a la música. Ruido Rosa es mucho más poder y fuerza, más energía, más vernos movernos de un lado a otro”, describió de sus dos presentaciones.

De la tercera edición del Ruido Fest comentó que le parece impresionante que exista apertura a diferentes propuestas.

“Eso es algo que agradece cualquier artista, que escuchen nuestra música, que vean que en la escena latina hay muchísimas propuestas más allá de la música que usualmente se piensa que los latinos escuchan”, agregó.

El extra del festival es la presencia femenina. Esta edición contará con figuras como la mexicana Julieta Venegas; las chilenas Mon Laferte y Javiera Mena; Jessica Hernández & The Deltas -originaria de Detroit, Michigan e hija de padre cubano y madre mexicana- y la colombiana Liliana Saumet, que es la voz de Bomba Estéreo.

Al estar involucrada en varias facetas de los festivales, Sariñana tiene una óptica distinta de esto que está sucediendo en la escena.

“Siento que antes no había tanta presencia (de mujeres) porque no existían los festivales que daban espacio. Sé de muchos festivales que limitaban el número y ahora, eso está cambiando, al organizar un cartel y la curaduría se cuida ese detalle”, resaltó.

Y en parte porque las mujeres han decidido también hacer ruido por su cuenta.

Prueba de ello es el Ruidosa Fest, el festival feminista creado por la cantante de raíces chilenas Francisca Valenzuela y que ya ha tenido ediciones en Chile, México y EEUU y que tiene por objetivo mostrar por medio de actuaciones, talleres y conversaciones, la presencia de las mujeres en la industria musical y no sólo hablar de temas como la belleza o la presencia física.

“Es para rescatar el talento femenino, seguir la conversación para que hablar de la presencia de las mujeres en la industria ya no sea un tema. Eso (de la belleza) lo puedo entender pero hay que fijarse en la música, la imagen es un plus, no un todo. Como artistas tenemos que tener una propuesta musical y visual”, recalcó.

Para más información sobre la tercera edición del festival, visita www.ruidofest.com.