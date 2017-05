Arte de la nueva generación en ‘Memoria Presente’

CHICAGO_ Lo que comenzó en 1982 como un tema de conversación entre un grupo de maestros y que cinco años después abriera sus puertas en el barrio de Pilsen, es actualmente uno de los museos y entidades culturales con más presencia en el país.

Es el Museo Nacional de Arte Mexicano (NMMA) que en sus tres décadas de existencia -cumplidas oficialmente el pasado 27 de marzo- ha presentado 220 exhibiciones que “ejemplifican una gran variedad de expresiones artísticas de los dos lados de la frontera”, como se cita en la descripción de la muestra “Memoria Presente: An Artistic Journey”,con la que se celebra este aniversario.

Carlos Tortolero, director y fundador del NMMA, destacó que la misión principal del museo ha sido desde sus inicios, ser el lugar donde se muestran las obras de los artistas locales.

“Los museos no daban oportunidad de mostrar el trabajo de estos artistas. El arte es importante para la democracia y debe ser un arte con contenido y temas fuertes”, destacó.

En “Memoria Presente”, se exponen 30 obras que reflejan temas políticos y sociales, que dan distintas caras a la identidad y cultura.

“Son obras de arte de artistas jóvenes en carrera, es decir, los de la próxima generación. Algunos de ellos son de los veteranos que han estado desde 1987 exponiendo en el Museo, pero la mayoría son de la próxima generación”, dijo Cesáreo Moreno, director artes visuales y curador del NMMA.

Aunque muchos de ellos son de descendencia mexicana, agregó Moreno, eso no es tan obvio en sus obras.

“Es decir, la identidad que tienen, que muestran (en las obras) tiene poco de lo mexicano, de lo latino; tienen otras cosas de la identidad, (ya sea) ser parte de la comunidad LGBTQ, sus políticas, o la forma en la que entienden la vida hoy”, recalcó.

Curada por Moreno, Dolores Mercado y Ricardo X. Serment, “Memoria Presente”, partió de una búsqueda particular; los curadores querían que las piezas hablaran más de lo que es ser mexicoamericano y residente de Chicago, en lugar de hacer ecos del pasado o de la mexicanidad -eso se aprecia en la exposición permanente, “Nuestras Historias”-.

“Las obras no tienen nada que ver con íconos mexicanos o el lugar donde nació el abuelo, sino con la experiencia del artista”, agregó el curador.

Lo que tienen en común los artistas de esta exposición con los primeros que mostraron su arte cuando se abrió el Museo en 1987, es que sus temas son de contenido político y social, aclaró.

“La lucha continúa, pero es diferente. La política ha cambiado, los artistas se han adaptado; ya no están luchando por ser mexicanos en este país, sino por ser hijos de inmigrantes. Es una política más complicada, con esto me refiero a que hay más elementos (en su obra), no es sólo un punto de vista, son varios”.

Las luchas de tres décadas

Ser reconocidos como una institución artística y mantener su admisión gratuita han sido dos de las luchas constantes del NMMA.

La admisión al museo siempre ha sido gratis. Eventos como la gala anual -que este año tiene lugar este 5 de mayo, se titula “Viva la vida” y en la que se honrará con el premio Arthur R. Velásquez a la escritora oriunda de Chicago Sandra Cisneros-, subvenciones, donativos y la tienda del museo, son los que permiten que continúe así.

“Es importante que la admisión sea gratis. Más en estos tiempos es importante que la gente tenga acceso al arte; el arte debe ser para todo el mundo, no sólo para la gente de dinero”, recalcó el director.

Para el curador, la lucha es otra.

“La lucha más grande es que mucha gente no sabe que somos un museo, no es hasta que llegan a la puerta que se dan cuenta; es quizá porque tienen el estereotipo que es un centro comunitario”, recalcó.

Lo que sí es un lugar para la comunidad, de donde no piensan moverse. Es el centro de actividad, según Tortolero.

“Pilsen es sagrado para nosotros. Este es un sitio importante para la comunidad”, enfatizó el director.

Los 30 de ‘Memoria Presente’

Estos los artistas que exponen sus obras en la muestra:

Alberto Aguilar Miguel ‘Kane One’ Aguilar René Hugo Arceo Juan Ángel Chávez

Javier Chavira Héctor Duarte William Estrada Roberto Ferreyra Eric Garcia Maria Gaspar Sergio Gomez Mario ‘Zore’ González Jr. y Christopher Preissing Salvador Jiménez-Flores Sam Kirk Rodrigo Lara Zendejas Iván Lozano Jorge Lucero Nicole Marroquín Yvette Mayorga Elsa Muñoz Alfonso ‘Piloto’ Nieves Errol Ortiz Dan Ramírez Marcos Raya Luis Romero Luis A. Sahagún Victoria Martínez CHema Skandal! Georgina Valverde Gabriel Villa

‘Memoria Presente’

Cuándo: Hasta el 13 de agosto; abierto de martes a domingo, de 10 a.m. a 5 p.m.

Dónde: Museo Nacional de Arte Mexicano,

Admisión: Gratis

Información: 312.738.1503 o www.nationalmuseumofmexicanart.org