Es ‘My Fair Lady’ una dama por mérito propio

CHICAGO_ El mito de Pigmalión, el hombre que busca encontrar a la mujer perfecta o en su defecto, crearla, es el origen de un musical que sigue encantando al público desde su estreno en Broadway en 1956.

Sólo que en su nueva producción que debuta en Lyric Opera of Chicago donde está en cartelera hasta el 21 de mayo, el espectador debe estar atento, ya que la lectura ofrece una nueva visión, una menos machista, considerando el origen de su historia.

Lyric básicamente importó esta producción del Theatre du Chatelet en París, donde fue presentada en 2010 bajo la dirección de Robert Casen. La puesta en Lyric que dirige Oliver Fredj, presenta en los roles titulares a Lisa O’Hare y al actor inglés Richard E. Grant, considerado uno de los más prolíficos de su generación -se le vio como el doctor John Seward en “Dracula” (1992) de Francis Ford Coppola, “The Iron Lady” y “Jackie”, de Pablo Larraín, por citar algunos de sus trabajos-.

“My Fair Lady” en Lyric, tiene una escenografía, vestuario, música -una orquesta de 36 músicos bajo la batuta de David Chase- y las canciones que han hecho a muchos soñar durante años como “I Could Have Dance All Night”, y “The Rain in Spain”, que comprueban por qué es considerado a más de seis décadas de su estreno, el mejor musical de todos los tiempos.

El creador y su creación

Pero vayamos vayamos al origen de su historia. Según la mitología griega, Pigmalión, rey de Chipre, buscó por mucho tiempo a la mujer con la que debería casarse.

Al no encontrarla decidió permanecer soltero y rodearse de bellas estatuas de marfil. Una de ellas, le pareció tan perfecta que se enamora de ella.

Gracias a la intervención de Afrodita, la diosa del amor, la estatua cobró vida. Y así el rey tuvo a su mujer perfecta, Galatea.

Así surgió el ideal de un hombre “creador” que hace a su compañera a su imagen y semejanza.

Sin embargo, en 1913 esta historia tuvo un revés feminista con la publicación de la obra de teatro del irlandés George Bernard Shaw, escrita en 1913 que narra cómo un profesor de fonética, Henry Higgins se encuentra a la salida del Convent Garden de Londres con la florista Eliza Doolittle, cuya forma de hablar es en sí, “florida” o vulgar.

Él es un hombre maduro. Ella, una joven.

Luego de hacer una apuesta y darse el reto de convertir a la florista en una dama de sociedad en seis meses. Eliza, con ganas de cambiar su vida y destino sin comprometer nada a cambio, acude a casa de Higgins a tomar clases de dicción.

En la historia original, Eliza y Higgins no se aman, aunque él no pueda vivir sin su “creación”, ella termina casándose con Frederick Eynsford, el hijo de una refinada dama a quien conoce en una fiesta.

Más sin embargo en el musical escrito por Alan Jay Lerner y Frederick Loewe la historia es otra. Eliza, pese recibir la propuesta de matrimonio de Eynsford y luego de haberse marchado de la casa-laboratorio de Higgins, regresa con su creador, ya no como florista, sino como dama.

En su debut en Broadway en 1956 el musical “My Fair Lady”, fue protagonizado por Julie Andrews y Rex Harrison y obtuvo seis premios Tony en la entrega de premios de 1957.

En su versión para la pantalla grande realizada en 1964, Harrison (1908-1990) repitió el rol de Henry Higgins, en tanto que la protagonista fue Audrey Hepburn (1929-1993).

La “Lady” de Lyric mantiene todos los elementos de la historia del musical original, sin embargo, la lectura a la que se hace eco es a esa confabulación no del todo dicha, que hay entre Eliza y la madre de Higgins (interpretada por Helen Carey). La señora Higgins ve con beneplácito que Eliza logró enamorar a su hijo, un hombre contrariado y al que Richard E. Grant logra darle esos matices.

Sin caer en lo inocente o malvado, la Eliza de O’Hare se muestra como una mujer sin trucos, artimañas y poses. Es una mujer que se ha vuelto culta por gusto. Higgins no la creó. Ella se reinventó.

El final es ambiguo. No se sabe si se queda en plan de romance con el creador, o sólo como maestro y compañero.

La función de “My Fair Lady” en Lyric, dura dos horas con 50 minutos. Hay un intermedio de aproximadamente 15 minutos.

My Fair Lady

Cuándo: Hasta el 21 de mayo

Dónde: Civic Opera House, 20 N. Wacker Dr.

Admisión: Desde $22

Información: 312.827.5600 o en www.lyricopera.org