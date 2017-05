Buscan crear conciencia con ‘Tamara’

CHICAGO_ Basado en la vida de Tamara Adrián, la primera diputada transgénero en América Latina, la película “Tamara”, sigue la línea de la directora venezolana Elia K. Schneider: Hablar de temas que muestren realidades complejas.

“No tiene sentido para mí hacer cine si no tiene ese tipo de temas. Si puedo tener una relación con el mundo es través de mi profesión es a través de las películas. No me interesa evadir (ciertos temas) sino colaborar para hacer conciencia”, comentó Schneider en entrevista con HOY.

Una coproducción entre Venezuela, Perú y Uruguay, el filme no es un biopic per se, ya que tiene elementos de ficción, que a la

directora como recurso, le parece le da más alas a una historia.

La trama de “Tamara” presenta la historia de Teo, un hombre, abogado y profesor, que luego de haberse casado y sido padre de dos hijos, decide hacer el cambio a lo que siempre se ha sentido: Una mujer.

Este filme fue con el que cerró la trigésima tercera edición del Festival de Cine Latino de Chicago, el pasado 4 de mayo. Con ese motivo, Schneider, su marido el productor del filme José Ramón Novoa -también director de cine- y los protagonistas del filme, los actores venezolanos Prakriti Maduro y Luis Fernández, se dieron cita en Chicago.

Para Fernández, transformarse en “Tamara” fue un proceso más allá del vestuario y maquillaje.

Conoció a Tamara Adrián hace más de una década, cuando la entrevistó en su programa radial en Venezuela y entablaron una amistad.

“Tamara es una mujer fascinante, con una vida increíble, ultra culta, defensora de los derechos gay. Un día me llega Elia (con el ofrecimiento del filme) y me pareció algo causal, porque gracias a Tamara me había interesado en el tema ‘trans’, ese mundo tan complejo que poca gente conoce y me pareció fascinante para mostrarlo”, contó Fernández a HOY.

El reto para el actor fue triple ya que se trató de darle vida a una persona real, una mujer y aparte, su amiga.

En conversaciones con Schneider acordó que bordar a “Tamara” requería más allá que ver a un hombre vestido de mujer.

“Es que la gente vea que detrás de ese hombre había una mujer clamando por existir. Siempre digo que interpretar a esta mujer me hizo un mejor hombre, porque Tamara con su ejercicio de vida diaria inspira y permite la evolución de la conciencia colectiva y vamos a estar hablando de su aporte durante muchos años”, recalcó.

Establecer diálogos, la encomienda

“Tamara” -según reportes de medios venezolano- fue el año pasado en la película más taquillera de dicho país y además fue premiada como Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara en febrero pasado.

Esto, para la directora y su equipo es una ventana para establecer un diálogo no solamente sobre la comunidad transgénero.

“Es una película que sobre cómo es cuando piensas diferente, cuando tienes una vida que haz decidido asumir bajo tus propias manos, eres excluido de la sociedad; es (un filme) sobre la exclusión que se puede dar en cualquier ámbito”, precisó Schneider.

Fernández agregó que sin ánimo de querer aleccionar, la de “Tamara” es una historia maravillosa.

“Como beneficio colateral trae que acompañen a esta mujer en ese recorrido, y entender un poco más la realidad trans, para conocer más y dejar de discriminar. La gente discrimina lo que no conoce y a lo que le teme. Lo que Elia plantea, puede parecer bien o mal, pero quizá el público salga del cine entendiendo un poco más que esto es una realidad de un porcentaje de la población”, agregó.

La actriz Prakriti Maduro, quien en el filme interpreta a Ana, la mujer que se enamora primero de Teo y que luego le toca aceptarlo como Tamara.

“Ana se enamora de un hombre y resulta que este hombre se identifica como mujer. Mi personaje vive ese arco de emociones para al final aceptar que no se enamoró del cuerpo, sino del alma de esa persona; desde esta perspectiva, es una historia sobre el amor más allá del empaque”, aseguró.

La lección de la Tamara real, supera e inspira, dice el protagonista.

“La lucha de Tamara es tan poderosa que solo el hecho de que ella viva su vida diaria sin pedir disculpas y con la absoluta valentía de quien sabe que está haciendo lo correcto con coherencia e integridad personal, da una lección en tantos niveles”, reflexionó.

Luego de su presentación en Chicago, “Tamara” continúa su recorrido por festivales internacionales de cine.