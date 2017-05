Premios MTV al Cine y la TV irreverentes pero progresistas

LOS ANGELES (AP) — MTV promocionó sus Premios al Cine y la TV del domingo como la fiesta más grande del año, pero esta fiesta también hizo una seria declaración con su nueva política de romper barreras de género en un nuevo formato en el que hombres y mujeres compitieron juntos en las categorías actorales.

La política fue puesta en práctica por Asia Kate Dillion cuando ésta apuntó con orgullo que había derribado las barreras de género como “la primera intérprete de género no binario que interpreta a un intérprete de género no binario en un programa importante de TV” (la serie de drama de Showtime “Billions”), y entonces presentó el Premio MTV a la mejor actuación en una película para Emma Watson, por “Beauty and the Beast” (“La Bella y la Bestia”). Una persona de género no binario es alguien que no se identifica ni con el género femenino ni con el masculino.

“Actuar se trata de la capacidad que uno tiene de ponerse en los zapatos de otros, y eso no debe separarse en dos categorías diferentes”, dijo Watson al recibir su galardón.

Otra diferencia importante en la 26ta edición de lo que antes se conocía como los Premios MTV al Cine: también se entregaron trofeos dorados de palomitas de maíz en apartados de televisión.

El honor de la noche, a mejor actuación en una serie, fue para Millie Bobby Brown, la joven estrella de “Stranger Things” de Netflix.

Pese a un cielo encapotado y a una lluvia de granizo, MTV proclamó el inicio de la temporada televisiva de verano con jolgorio. La alfombra roja afuera del Shrine Auditorium estaba inundada cuando las luminarias hacían su llegada.

En la sala de prensa se distribuyeron medias secas y camisetas a periodistas empapados, pero adentro el teatro estaba seco (excepto por los cócteles que fluían entre miembros del público) mientras Adam Devine presentaba la gala.

En broma, Devine se describió a sí mismo como una figura progresista completamente igual al tema moralista de la noche.

Con la leyenda “Adam entiende” en la pantalla, declaró: “Me encata Hugh Jackman, pero yo lo llamo Hugh Jack-PERSON” (“man”, en inglés, quiere decir; person, persona).

Y en referencia a otra candidata de la noche, “La Bella y la Bestia”, dijo que prefiere llamarla “La mujer multidimensional con sus propias cualidades dinámicas, y la bestia”.

El espectáculo, que incluyó un animado número musical de J Balvin, Camila Cabello y Pitbull interpretando su colaboración “Hey Ma”, mantuvo su tradicional irreverencia con premios que reconocieron al mejor dúo (Hugh Jackman y Dafne Keen por el filme “Logan”), el mejor drama (el éxito de la TV “This Is Us”), y el mejor beso (Ashton Sanders y Jharrel Jerone en “Moonlight”).

El último premio de la noche fue presentado por los astros del filme “Get Out”: una rubia Allison Williams, en una brillante minifalda, y un aparentemente nervioso Lil Rey Howery.

“¿Me tienes miedo?”, le preguntó Williams.

“Tengo MIEDO. Esa es la palabra que voy a usar”, respondió Howery.

“Desde que salió la película hace un par de meses”, dijo Williams.

“Los tipos negros no se meten contigo”, dijo Howery, cuyo personaje en el filme tiene un motivo por el que temerle al personaje de Williams.

Un nuevo premio, el de mejor lucha contra el sistema, fue para la película “Hidden Figures”, que narra la historia de un grupo de matemáticas afroestadounidenses que desempeñaron un papel vital en la NASA durante los primeros años del programa espacial.

La misión de los realizadores, dijo una de sus estrellas, Taraji P. Henson, era disipar un mito cultural desacertado “para que otra chica joven no crezca pensando que su mente no es capaz de captar matemática y ciencia”.

El elenco de la serie de películas “Fast and Furious” recibió el Premio Generación, que aceptó Vin Diesel. El actor le agradeció a una generación de fans “dispuestos a aceptar esta franquicia multicultural donde no importa el color de tu piel o tu país de origen, cuando se es familia, se es familia”.

Trevor Noah, el presentador del programa de tertulia “The Daily Show” de Comedy Central, fue nombrado mejor anfitrión.

“Hay una persona que aspiro ser todos los días”, dijo, “y esa es mi mamá: una mujer negra fuerte y poderosa que nunca escuchó cuando la gente le dijo que no podía ser más”.