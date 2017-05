Alejandro Fernández casi vomita tras tomar ‘tequila rosa’

MÉXICO — El cantante mexicano Alejandro Fernández estuvo a punto de vomitar en pleno concierto, luego de que un asistente le invitara a un vaso de “tequila rosa”, desatando una vez más los rumores de que el artista tiene problemas con el alcohol.

“¡Ah! y la próxima vez que me den un tequila en un palenque! Que sea Herradura; No un Tequila Rosa; ¿Quién tiene una tequila rosa?”, comentó el intérprete en Twitter tras el espectáculo que ofreció este fin de semana en el Palenque de la Feria de Puebla, en el centro del país.

El artista mexicano daba el segundo de sus dos conciertos en el marco de este evento y ante unas 6,000 personas.

Tal y como se puede observar en imágenes tomadas por aficionados en el concierto, en cierto momento un espectador ofrece al hijo de Vicente Fernández un trago de una bebida rosa.

El cantante, que aparentemente tenía hipo, mira la bebida con curiosidad para acto seguido tomársela de golpe.

Segundos después se muestra claramente indispuesto. Primero le pide al público que cante la canción, mientras él, enfundado en un traje de charro, hace lo posibles para mantener la compostura.

Poco después, y en medio del escenario, empieza a tener una serie de arcadas, que intenta disimular usando una toalla para sacarse el sudor y cubrirse la boca.

Toma una vaso de otra bebida que le acerca alguien de su equipo pero, sintiéndose todavía mal, se retira del escenario varios minutos.

Fernández volvió al escenario minutos después y prosiguió el concierto, aunque, de acuerdo con medios locales, por momentos se mostró errático y olvidadizo con las letras.

Aunque el cantante se ha tomado el suceso a broma, incluso sacando él mismo el tema en redes sociales, la realidad es que acumula en los últimos meses varios sucesos bochornosos relacionados con el alcohol.

A finales de abril se filtró a medios unas imágenes del cantante completamente borracho por las calles de la Ciudad de México, luego de asistir a una fiesta por la boda de la modelo y actriz Ximena Navarrete.

En agosto del 2016 también aparecieron en medios de comunicación imágenes de él en una discoteca de Las Vegas (Estados Unidos) en la que aparece sin camiseta y aparentemente bebido.

“La situación me divierte y me sorprende, cómo una tontería de mi parte puede hacerse tan grande. Pero si bien me he reído, ahora siento que debo abrir mi corazón, sincerarme y reconocer que también me siento profundamente avergonzado”, se defendió él mediante una publicación en su página de Facebook.

El hijo de Vicente Fernández no solo ha dado de qué hablar recientemente por su relación con el alcohol, sino que mantiene también un litigio con otro gran icono de la música mexicana, Luis Miguel.

El pasado enero presentó una demanda contra Luis Miguel por incumplimiento de acuerdos preliminares para llevar a cabo una gira conjunta entre los dos artistas.