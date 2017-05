Es Edith González feliz pese al cáncer

MÉXICO_ Edith González no maldice al destino por padecer cáncer de ovario. Ni se victimiza.

En cambio, asegura con una sonrisa, prefiere ser feliz.

“El cáncer suena a condena de muerte. Muchas veces lo es. Pero yo no me lo tomo así. Sea cual sea mi destino, yo tomo el poder de mi vida. No importa lo que pase. Yo elijo empoderarme. Yo elijo ser feliz. Yo elijo ser alegre. Yo elijo salir a la calle pelona”, dice en entrevista.

Asegura que no opina como el científico Siddhartha Mukherjee, quien en un libro ganador del premio Pulitzer define al cáncer como “el emperador de todos los males”.

“Yo veo al cáncer como un niño berrinchudo al que no hay que darle juego, al que hay que tomarse muy en serio con el tratamiento. Yo no creo que sea un emperador. Yo creo que el emperador, el empoderado, eres tú. Y el poder está aquí, adentro”, dice enfática.

Fue el año pasado cuando dio a conocer, a través de sus redes sociales, que le habían detectado cáncer.

Su tratamiento, comenta, ha sido difícil, pero va bien. Incluso está a nada de dar una noticia, que prefiere no adelantar.

¿Su fórmula para salir adelante? Rodearse de amor y confiar plenamente en sus oncólogos.