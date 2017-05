RumboARuidoFest : Jessica Hernández & The Deltas

‘Crecí con los valores y las creencias latinas, pero también con otros valores y gustos con los que me conecto con otras personas’: Jessica Hernández. CORTESÍA

CHICAGO_ Luego de su aclamado debut con el disco “Secret Evil” (2014) que le valió fanáticos, buenas reseñas por parte de los críticos de la escena del rock indie y girar por dos años con su banda The Deltas, Jessica Hernández alista el lanzamiento de “Telephone/Teléfono”, su primera grabación bilingüe de larga duración.

Para profundizar más en sus raíces latinas, Hernández se planteó que éste fuera un disco doble.

“Crecí escuchando inglés y español y cuando era niña no había muchas mujeres que cantaran rock en español”, dijo Hernández a HOY en entrevista telefónica.

Hija de padre cubano y madre mexicana, la cantautora es originaria de Detroit, Michigan -su familia es propietaria de la panadería Mexicantown, en el histórico barrio mexicano del mismo hombre en Vernor Hwy.- y creció rodeada de la música y la cultura latina.

Lo mismo escuchaba a Iggy Pop & The Stooges que a Los Tigres del Norte.

“Me gusta la cumbia, la salsa, la música cubana y las rancheras. Mi papá tiene un club nocturno y crecí escuchando a todos los grupos norteños”, compartió.

Fue también por su papá que tuvo su primer encuentro con el rock. Nacido en Cuba, su camino a ser parte de la cultura norteamericana y el “Sueño americano” fue por medio de los acordes del rock.

“De joven él usaba esos trajes de terciopelo, las plataformas y llevaba el peinado afro, tocaba la guitarra, el bajo, escuchaba a Iggy Pop & The Stooges, toda esa música de garaje punk de los 70. Quería sentirse parte de la cultura, de lo establecido en EEUU y eso me transmitió. Ahora en mi caso, es lo opuesto. Crecí con su influencia y quería conectarme con mi herencia, con mis raíces, con lo que mi abuela escuchaba”, relató.

Por ello en “Telephone/Teléfono” -del cual ya están disponibles los sencillos “Run Too Far”/”Escapar” y “Hot to Trot”- hizo no sólo una traducción literal de los temas del inglés al español.

Sabía que había que reescribir las canciones y darles un contexto distinto.

Con la ayuda de sus amigos, músicos de la escena musical de la Ciudad de México, pasó horas en el estudio para reafirmar su memoria vocal en español y darle ese sentir, manteniendo ese sonido de su voz, poderoso y tierno a la vez.

Siendo latina y creciendo en EEUU, dijo, siempre había intentado como muchos otros hijos de latinos, de primera o segunda generación, encontrar un lugar de pertenencia.

“Crecí con los valores y las creencias latinas, pero también con otros valores y gustos con los que me conecto con otras personas. Y la primera vez que fui a la Ciudad de México encontré a estos amigos, a este grupo que les gusta el rock, que tienen tatuajes, que están en la escena alternativa y que también crecieron como yo haciendo tamales con su abuela, escuchando música norteña, rancheras; esa es la escena donde sé que pertenezco, esos son los amigos con los que tengo esa conexión rara y especial. Esas fueron las razones que me orillaron a hacer el disco en español”,compartió.

Y un disco en el que también The Deltas tuvieran mayor participación en la composición de los temas.

Los dos años de girar y las actuaciones le dieron otro matiz a las canciones de “Secret Evil” -que dijo, escribió con un enfoque más de solista- y otro sonido a la banda.

“Siento que nuestro sonido ha cambiado mucho tan sólo por las giras. Nuestros fanáticos traen todas esta energía a las presentaciones; han sido una gran influencia para nosotros; quisimos que ‘Telephone/Teléfono’ fuera divertido a la hora de escribir y para presentarlo en vivo, que muestre toda esa energía que sentimos al girar”, agregó.

Cantar en español en Ruido Fest

Si bien de “Teléfono” el 80 por ciento de las canciones son en español, Jessica Hernández & The Deltas se aventarán a tocar la mayor parte de su set en Ruido Fest en español, contagiados por la energía que sus fanáticos latinos les compartieron en sus presentaciones en el festival Lollapalooza en 2015 y el Riot Fest el año pasado.

En la tercera edición del Ruido Fest -a realizarse del 7 al 9 de julio en el Addams/Medill Park de Pilsen- actuarán el 7 de julio.

“Los mejores shows que hemos tenido han sido en Chicago, es de los lugares más divertidos para tocar y ahora estaremos por primera vez cantando en español”, resaltó.

El festival también le permitirá encontrarse con esos amigos de la escena. “Estamos emocionados porque (Ruido) permite crear una conexión y una comunidad. Es ‘cool’ tener un festival como ese en los EEUU que cruza y une estos dos mundos”, agregó.

Para más información sobre el festival, visita www.ruidofest.com.