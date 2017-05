Lo más destacado de la entrevista de AP con Brad Pitt

En una entrevista reciente, Brad Pitt habló con The Associated Press sobre su nueva película “War Machine”, en la que hace una versión ligeramente novelada del general Stanley McChrystal; sobre su primer alejamiento de la luz pública luego que Angelina Jolie Pitt presentó su solicitud de divorcio; y sobre su futuro en el cine. A continuación algunas de las citas más destacadas:

___

SOBRE SU RECONOCIMIENTO DE QUE TIENE UN PROBLEMA DE BEBIDA

No tengo ningún secreto. No tengo nada que esconder. Somos humanos y encuentro muy interesante la condición humana. Si no hablamos al respecto, entonces no estamos mejorando.

___

SOBRE POR QUÉ SU PERSONAJE NO SE LLAMA GENERAL STANLEY McCHRYSTAL

No teníamos ningún interés en impugnar al general McChrystal o ninguno de esos tipos. Para mí el problema es más sistemático y el impulso fue una visita a Walter Reed. Aunque esos jóvenes hombres y mujeres son absolutamente heroicos en una situación muy desgarradora, sus vidas cambian para siempre y también las de sus familias. Realmente me hizo cuestionarme quién está firmando el cheque, quién está dando la orden.

___

SOBRE LA POSIBILIDAD DE ENVIAR MÁS TROPAS A AFGANISTÁN

Nada de lo que hemos hecho ha dicho que mandar más tropas va a hacer algo más que ocasionar más daños, más vidas y miembros perdidos. Entonces, ¿por qué no nos estamos cuestionando esto? Parece ser hora de algún tipo de audiencia. Yo no confío en una audiencia gubernamental, tiene que venir del pueblo. Hablamos mucho de apoyar a nuestras tropas, pero pienso que apoyar a nuestras tropas es mucho más que darles dinero y una palmada en la espalda. Creo que es ser responsable sobre cómo usar ese compromiso. Supongo que es esta idea de excepcionalismo estadounidense cuya definición cuestiono. Somos excepcionales de tantas maneras, pero no significa que podemos echarle poderío a cualquier problema. Los estamos enviando a una cultura que nosotros no comprendemos.

___

SOBRE NETFLIX Y “WAR MACHINE”

No se hubiese hecho sin Netflix. La realidad es que los estudios no le encuentran sentido en papel. Pueden apostar hasta 35 millones de dólares por una película riesgosa, y entonces si no se enfocan en grandes producciones que parecen más seguras y que les resultan grandes recompensas. No es su culpa de ninguna manera, simplemente a ellos los números no les cuadran. Ahora con Netflix y otras entidades como Netflix, hay todo un nuevo sistema de entrega para este tipo de películas en las que yo prefiero apostar. Para nosotros, ha abierto todo un nuevo mundo de posibilidades. Seguiré trabajando con los estudios, siempre lo haré, al menos así lo creo, mientras existan. Todavía hay películas que merecen tener la experiencia cultural de la gran pantalla.

___

SOBRE EL OSCAR A “MOONLIGHT” COMO MEJOR PELÍCULA

Eso es lo que más me enorgullece. Ese es Barry Jenkins, y el elenco y el equipo, es su visión. Pero poder ayudar a sacar adelante una película difícil, un filme desafiante como ese, se siente bien. Se siente realmente bien. Me gusta ese trabajo.