Dos citas con Celso Piña en Pilsen

CHICAGO_ Conoce de Beethoven, de Chopin y con mucho gusto, de Rigo Tovar. Celso Piña, “el rebelde del acordeón” nunca le ha tenido miedo a la música, pero sí respeto.

Fue con el disco “Barrio Bravo” -lanzado en el “nuevo milenio” (2001)- que el músico lograra un reconocimiento en el mercado general, aunque su camino ya lo había trazado más de dos décadas antes en el ir y venir en su colonia, el cerro de la campana en Monterrey, Nuevo León.

Con el acordeón, un instrumento etiquetado como norteño -y él norteño- no se fue por ese camino. Se rebeló desde entonces. Quería tocar cumbias.

“Al fin y al cabo es música”, dijo Piña a HOY en entrevista telefónica sobre sus fusiones que se marcaron a partir de “Barrio Bravo”, ese disco que tiene colaboraciones con el entonces grupo Control Machete y Blanquito Man en el tema “Cumbia sobre el río”, con Rubén Albarrán de Café Tacvba en “Aunque no sea conmigo”, y con El Gran Silencio en “Cumbia Poder”.

“Mucha gente cree que soy de ‘Barrio Bravo’ para acá, pero ya tenía 20 años antes. Me la pasé haciendo cosas muy conservadoras dentro del vallenato y la cumbia, hasta que llegó el momento de hacer un cambio y fue con ‘Barrio Bravo’ que fue el disco que me abrió las puertas internacionalmente”, recordó.

Y le dio resultado. No sólo a su carrera. Luego de él vinieron otros músicos que se animaron a mezclar géneros.

“Perdieron el miedo, antes estaban nada más con lo de ellos, diciendo ‘yo toco norteño y puro norteño’ o ‘yo toco rock y puro rock’, o ‘balada y pura balada’. Ahora ya todo mundo anda tocando con todo mundo, y al final el público sale ganando con eso de revolver los estilos aunque claro, guardando las normas de lo que es la música bien tocada y contada, bien armonizada”, agregó.

Para honrar el antes y después de “Barrio bravo” alista su nuevo disco titulado como una de sus frases típicas, “Música es música”, que grabó con la Orquesta de Baja California y que saldrá entre junio y julio.

“Es un disco muy especial por haberlo grabado con la orquesta, figúrate”, compartió.

Del barrio para el mundo, sin perderse

Bien pudo quedarse en su barrio y tocar música, pero ese espíritu rebelde de su música le ha permitido conocer el mundo; recién volvió a Argentina, se presentó por primera vez en Uruguay y Brasil y en junio hará gira por Europa.

“Estaremos en países que no hemos visitado, como Suiza. Todo eso habla bien de mi carrera, que le hemos puesto atención”, agregó.

Pero sin perder el centro ni el origen. Eso lo tiene presente.

“Una vez me dijo un señor que quiero mucho, que es mi papá: ‘Celso, el día que tú empieces a levitar, ahí se acaba tu magia. El día que empieces a despegar los pies del suelo, hasta ahí vas a llegar, ahí se acaba todo’. Y para lo único que despego los pies del suelo es cuando me subo al avión. No hay necesidad de eso (de dejarse llevar por el ego). Lo que me tiene bien amarrado al suelo es lo tanto batallé para que la gente volteara a verme para que por una estupidez lo pierda todo”, reconoció.

Sabe que se debe al público, pero primero a él.

“(A veces) la gente es muy ingrata, porque si te la encuentras en el mercado o en la tienda y te piden una foto y te niegas, olvídate, te hacen garras. Hay que ser siempre amables, aunque nunca hayan ido a un concierto tuyo, o hayan comprado un disco, aunque quieran la foto sólo por morbo. No puedes decir que no, ahí se voltea todo. La lengua no tiene hueso y es más poderosa que una espada, te puede hacer pedacitos. Hay que tener cuidado con eso, y como al público nos debemos, hay que respetarlo. Si los atiende uno bien, con una sonrisa, van a decir ‘Celso es a toda madre’. A mí se me hace fácil ser así ya, estoy impuesto”, aseguró.

En Pilsen

A sus 64 años y más de 35 de carrera, el poder de Celso radica en lo que comunica y siente con su música.

“Se necesitan dos cosas: el corazón para transmitir el sentimiento y ‘feeling’ de la música y el cerebro para poder hacerla. Lo demás, ya sea las giras, el dinero, vienen después, mientras mejor hagas las cosas. Es la coronación de todos los esfuerzos. Aquí seguiremos mientras tenga la oportunidad de hacer nuevas fusiones y temas”, sentenció.

Con sus cumbias y fusiones, Celso Piña dirá presente en Chicago en dos eventos, en Pilsen.

Primero se había anunciado su concierto en Thalia Hall el 28 de mayo junto al grupo puertorriqueño IFÉ y el grupo local Dos Santos Antibeat Orquesta y recientemente los organizadores del festival Mole de Mayo anunciaron que también dirá presente para cerrar el segundo día del festival, presentándose en el escenario Sol.

Su concierto en Thalia Hall será también una fiesta para cerrar la octava edición del Mole de Mayo que se realiza del 26 al 28 de mayo.

Celso Piña en Mole de Mayo

Cuándo: 27 de mayo, 8:30 p.m.

Dónde:Festival Mole de Mayo, escenario Sol (Loomis y calle 18)

Admisión: Para el festival, se sugiere una donación de $5 por persona, $10 por familia.

Información: www.moledemayo.org

Celso Piña y su Ronda Bogotá

IFE, Dos Santos Anti Beat Orquesta

Cuándo: 28 de mayo, puertas abren a las 9 p.m., show a las 10 p.m.

Dónde: Thalia Hall, 1807 S. Allport St .

Admisión: Desde $36

Información: www.thaliahallchicago.com