Autopsia confirma que Chris Cornell se suicidó

Un médico forense determinó el jueves que el vocalista de Soundgarden Chris Cornell se suicidó la víspera ahorcándose en un cuarto de hotel en Detroit tras un concierto.

Un reporte completo de la autopsia aún no estaba disponible. Dos diarios de Detroit habían citado previamente a un vocero de la policía al decir que el músico de 52 años fue hallado con “una banda alrededor del cuello”. Otro vocero de la policía de Detroit, Michael Woody, dijo el jueves a The Associated Press que no podía confirmar esa información.

Cornell llegó a ser uno de los vocalistas más aclamados y respetados del rock gracias a su carismática energía en el escenario y a su amplio registro vocal. Fue un líder del movimiento grunge con Soundgarden, pero también tuvo éxito fuera de la banda de Seattle con proyectos que incluyeron Audioslave, Temple of the Dog y álbumes en solitario.

Su muerte anonadó a su familia y sus seguidores incondicionales, antes quienes acababa de cantar horas antes. La actual gira de Soundgarden comenzó a fines de abril y estaba prevista hasta el 27 de mayo.

Cornell era ampliamente respetado en la industria de la música: tuvo éxito en toda banda de la que formó parte, su voz era memorable y potente, y era un habilidoso compositor. Incluso colaboró en películas como “Casino Royal” (2006) de James Bond, con el tema central, y con “The Keeper” del filme “Machine Gun Preacher”, por la que recibió una nominación a los Globos de Oro.

“Para crear la intimidad de una interpretación acústica tienen que haber historias reales. Tienen que ser en cierto modo reales y tener un comienzo, un medio y un final. Eso siempre es un reto en tres minutos y medio o cuatro — poder hacer eso, poder hacerlo directamente”, dijo Cornell sobre la composición en una entrevista con The Associated Press en el 2015.

Cornell, quien creció en Seattle, dijo que comenzó a consumir drogas a los 13 años y que a los 15 lo expulsaron de la escuela.

“Pasé de ser un consumidor de drogas diario a los 13 a tener malas experiencias con las drogas y dejarlas a los 14 y entonces no tener ningún amigo hasta los 16”, dijo a Rolling Stone en 1994. “Hubo dos años en los que estuve más o menos agorafóbico y no lidié con nadie, no hablé con nadie, no tuve ningún amigo. Todos los amigos que tenía todavía estaban hechos polvo con las drogas y eran personas con las que realmente no tenía nada en común”.

Con un potente rango vocal de casi cuatro octavas, Cornell fue una de las principales voces del movimiento grunge de la década de 1990 con Soundgarden, que surgió como una de las grandes bandas de la escena musical emergente de Seattle, junto a grupos como Nirvana, Pearl Jam y Alice in Chains.

Formada en 1984 por Cornell, el guitarrista Kim Thayil y el bajista Hiro Yamamoto, la banda ganó reconocimiento en 1991 con su tercer disco de estudio, “Badmotorfinger”, que incluía los populares temas “Jesus Christ Pose”, “Rusty Cage” y “Outshined”, habituales en emisoras de rock alternativo.

Cornell colaboró también con miembros de lo que más tarde sería Pearl Jam para formar Temple of the Dog, que sacó un disco homónimo en 1991 homenajeando a su amigo Andrew Wood, antiguo líder de Mother Love Bone.

Tres años más tarde, Soundgarden saltó a las radios comerciales con el disco “Superunknown”, que se estrenó en el número 1 del Billboard 200 y fue nominado al Grammy al Mejor Disco de Rock en 1995. Incluía singles como “Spoonman”, “Fell on Black Days”, “Black Hole Sun”, “My Wave” y “The Day I Tried to Live”.

Soundgarden se separó en 1997 por tensiones entre sus miembros, y Cornell buscó una carrera en solitario. En 2001, se unió a Audioslave, que contaba con los excomponentes de Rage Against the Machine Tom Morello, Brad Wilk y Tim Commerford. La banda publicó tres discos en seis años y actuó en el considerado como primer concierto de rock al aire libre de una banda estadounidense en Cuba, aunque algunos artistas locales rechazan esa afirmación.

Audioslave se desintegró en 2007, pero Cornell y Soundgarden se reunieron en 2012 y ese mismo año produjeron su sexto álbum de estudio, “King Animal”.

Además de la música, Cornell se dedicó a las causas humanitarias con la Chris and Vicky Cornell Foundation, que ayuda los niños sin hogar, en situación de pobreza, víctimas de abusos o abandono.

___

Los reporteros de AP Nekesa Mumbi Moody y Dennis Waszak en Nueva York, y David Runk en Detroit, contribuyeron a este despacho.