RumboARuidoFest : El regreso de Titán

CHICAGO_ Integrado por Emilio Acevedo, Julián Lede y Jay de la Cueva, Titán es el grupo mexicano de música electrónica que se formó en la década de los 90 y que luego un receso y 11 años de no lanzar disco, el año pasado volvió con “Dama”, su cuarto material de estudio.

Y es uno de los grupos que más expectativa genera en la tercera edición del Ruido Fest, a realizarse del 7 al 9 de julio en el Addams/Medill Park de Pilsen.

Acevedo, Lede y De la Cueva no son ajenos al festival. Emilio actuó en la primera edición con María Daniela y Su Sonido Lasser; Julián como su alter ego Silverio, ha dicho presente en las dos primeras ediciones y se coronará como su “Majestad ruidosa” en esta tercera edición, y Jay estuvo el año pasado con Mexrrissey.

Pero este será su debut “titanesco” trayendo a su “Dama”, álbum antecedido por “Titán” (2005). Producido por Nick Launay, tiene colaboraciones con el cantante inglés Gary Numan, Siobhan Fahey (Bananarama), Cassandra Church y Egyptian Lover.

“Fue padre juntarnos de nuevo para hacer un disco; aunque nos seguíamos viendo, nuestro último show como Titán fue en 2010. Habíamos dicho que queríamos hacer un nuevo disco, y nos lo tomamos con calma, como siempre. Nos llevó cuatro años para tener las condiciones”, comentó Acevedo a HOY en entrevista telefónica.

Trabajar con Launay fue un deleite, dijo. El productor inglés es el cerebro detrás de discos que ha marcado a los Titán -Emilio nombró en especial el disco “Flowers of Romance” (1981) de Public Image Ltd como su favorito-, y se interesó por la música de Titán y de paso, fue quien sumó a Gary Numan y a Siobhan Fahey (Bananarama).

El productor también fungió como mediador a la hora creativa.

“Titán es una bola de ideas y estéticas diferentes que hay que juntarlas de alguna forma; quedamos muy contentos, se hizo un buen consenso”, agregó.

La estética de “Dama” y ritmo, se dio a conocer con los temas “El rey del swing” y “Dama fina”; en general el disco tiene un toque más oscuro, algo que ya les han mencionado.

“Nos parecía un disco normal, incluso hasta ‘poperón’ (pop) y para nada estábamos conscientes que fuera un disco más oscuro. Se nos hace un reflejo de lo que pasa; estamos traduciendo las cosas buenas y malas. El mundo está en una etapa medio densa, que al final depende de cada quien como la catalice”, explicó Acevedo.

Don Titán, un señor maduro

Para algunos, “Elevator” segundo disco del grupo, fue su primer acercamiento con la banda. Especialmente por el tema “Corazón” -también incluído en la banda sonora de “Amores Perros” – y que fue interpretado por Las Ultrasónicas.

“Ahora, oímos ‘Corazón’ a distancia y decimos: ‘órale’. Nos costó trabajo volver a tocarla en vivo, ya no queríamos tocarla porque muchas veces los éxitos no son necesariamente los que más le gusten a un grupo, pueden ser la piedra que tienes que cargar toda tu vida. Pero al integrar este tema de nuevo al show, quedó padre, es como la cereza del pastel, nos permitió sacar nuestros prejuicios con elegancia”, agregó.

Y con clase, porque Titán “ya es un señor todo maleado que nada más sonríe, no se ríe”, dijo con humor Acevedo. Pero un señor “maduro e interesante” que se divierte, y bien.

Antes de su presentación en Ruido Fest el 7 de julio,Titán actuará en el festival Rock al Parque en Colombia y en Los Ángeles, California el 6 de julio.

En Ruido los acompañará Cassandra Church como cantante de soporte, según adelantó Acevedo; dejó ver la posibilidad que se sumen otros invitados de los que participan en el disco.

Luego de eso el plan es armarse una gira por México como en los inicios de la banda.

“Eran fiestas para ir a reventarse, divertirse y acabarse todo lo de la barra; estamos volviendo a engrasar la maquinaria y la idea es regresar con ese concepto a otros países y ciudades como Chicago”, agregó.

Los proyectos alternos de los tres siguen su marcha a la par de Titán. Emilio en su faceta como productor está trabajando con el grupo Costa Felina y tiene en espera retomar su proyecto como solista.

“Por desidia, por envidioso o por lo que sea, no lo he sacado. No me convencía mi manera de mezclar. Ahora que me siento más capo, lo haré”, aseguró.

Más información del festival en www.ruidofest.com.