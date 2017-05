LO ÚLTIMO: Roma apaga luces de Coliseo, Fuente de Trevi

MANCHESTER, Gran Bretaña (AP) — Las noticias más recientes del atentado en un concierto de la cantante Ariana Grande en Manchester que dejó más de 20 muertos (todas las horas son locales)

18:15

Roma apagará las luces del Coliseo, la Fuente de Trevi y el ayuntamiento para honrar a las víctimas del ataque en Londres.

El ministro de Cultura, Dario Franceschini, tuiteó que las luces del Coliseo se apagarán a medianoche simultáneamente con las de la Torre Eiffel en París.

A la misma hora se apagarán las luces de la Fuente de Trevi y del Palacio Senatorio, sede del ayuntamiento en la plaza diseñada por Miguel Ángel sobre la colina Capitolina.

___

18:00

La banda pop Take That ha aplazado sus tres conciertos programados en la Manchester Arena para el jueves, viernes y sábado.

La banda había cancelado su show del martes en Liverpool tras el ataque en el concierto de Ariana Grande en Manchester.

Por otra parte, la banda Blondie canceló su concierto del martes en Londres “en señal de respeto por las víctimas del terrible ataque”.

___

17:50

El jefe de policía de Manchester advierte que si bien hay mucha angustia después del ataque en el concierto, es vital que las diversas comunidades se mantengan unidas y que no se tolerará el odio.

El jefe Ian Hopkins dijo que la prioridad para la policía es descubrir si Salman Abedi actuó por cuenta propia o como parte de una red.

El ataque en el concierto de Adriana Grande el lunes por la noche dejó 22 muertos y decenas de heridos.

___

17:30

Los jefes policiales y de inteligencia italianos, junto con un funcionario británico, se han reunido para revisar las medidas antiterroristas a la luz del ataque en Manchester, que antecedió en cuatro días una cumbre del G7 en Sicilia.

El ministro del Interior, Marco Minniti, presidió el encuentro en su ministerio el martes.

El ministerio dice que el nivel de alerta en Italia no ha cambiado después de la explosión en el concierto en Inglaterra, pero que se reforzarán aún más las medidas de seguridad.