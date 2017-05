LOS ANGELES (AP) — Reacciones al deceso de Roger Moore, astro de siete películas de James Bond fallecido el martes a los 89 años:

— “El mundo ha perdido a uno de sus grandes defensores de los niños — y toda la familia de UNICEF ha perdido a un gran amigo. En sus papeles más famosos como actor, Sir Roger fue la personificación de la sofisticación fresca; pero en su trabajo como embajador de buena voluntad de UNICEF, fue un defensor apasionado — y muy convincente — de los niños. Una vez dijo que dependía de todos nosotros darles a los niños un futuro más pacífico. Junto con Lady Kristina, trabajó muy duro para hacerlo” —Anthony Lake, director ejecutivo de UNICEF, en un comunicado.

— “Roger Moore, yo lo amaba. A los 10 años solía tratar de vestirme como Simon Templar. Mi madre trabajaba a medio tiempo en la embajada indonesia. Eso le daba mayor intriga a mi personaje” — Russell Crowe en Twitter.

— “Ay no. Como si hoy no fuera ya suficientemente triste. QEPD Sir Roger Moore, 89. Un actor maravilloso & un hombre encantador” — Piers Morgan en Twitter.

— “El primer papel principal que tuve como chica Bond era un mundo tan nuevo y aterrador y Roger me extendió la mano y me guio por cada proceso. Él me enseñó de ética laboral y de humildad. También era muy gracioso, amable y considerado con todos a su alrededor y de ese modo Roger me enseñó lo que una estrella de cine realmente debía ser. A través de su extenso trabajo con UNICEF me mostró el verdadero significado de ser humanitario y devolver. Él era mi Bond” — Jane Seymour en Instagram.

— “Tony & Sir Roger Moore fueron graciosos en The Persuaders. Ya era tan triste este día. Niños. Inocentes. Le extiendo mis manos a los afectados. #aliados” — Jamie Lee Curtis, quien publicó una foto de su padre y Moore juntos en Twitter.

— “Q.E.P.D. Sir Roger Moore. Era el rey de la buena onda” — Boy George en Twitter.

— “Pocos son tan amables & generosos como Roger Moore. Pensamientos de amor a su familia & amigos. Será extrañado también por UNICEF” — Mia Farrow en Twitter.

— “QEPD Sir Roger Moore. Mi primer Bond y uno de los primeros actores que me encantó de niño. Y una persona encantadora, graciosa, cálida que despedir. Adiós” —cineasta Edgar Wright en Twitter.

— “QEPD Sir Roger Moore. El auto que se convertía en submarino en La espía que me amó me maravilló de niño” — cineasta James Wan en Twitter.