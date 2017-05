RumboARuidoFest : Silverio, ‘el padrino’ del Ruido Fest

CHICAGO_ Ni majestad ni lord. A Silverio le viene a la perfección el título de “padrino” del Ruido Fest, ya que de nuevo y por tercera ocasión, promete ofender a la audiencia con su espectáculo roquero-mágico-musical.

Ataviado con su su traje de lentejuelas, sus botines, y esa peluca y bigote de galán -medio guarro, pero al fin, galán- promete deleitar con su striptease y sus sonidos primitivos desde la tornamesa.

“Vayan preparados para lo peor: con impermeable, googles, escudo y garrote, porque voy con todo”, adelantó Silverio a HOY en entrevista telefónica.

Será un espectáculo hasta las últimas consecuencias. Seguros de vida, dijo, tiene cuatro, esto para estar cubierto “por todos lados” a la hora de que el voltaje y la intensidad de espectáculo suban de nivel.

Y cualquiera que lo haya visto ya en acción -y en trusas rojas- sabe que que la intensidad en su espectáculo es de ley y que a pesar que pareciera ya lo hemos visto todo, siempre hay espacio para las sorpresas.

“No te confíes, que con alguna chingadera salgo. Sorpresas van a haber, lo garantizo. El voltaje esperamos sea más profundo, depende de la audiencia porque la mitad del show la hace el público. Yo estoy ahí para prender la mecha pero la dinamita está enfrente”, agregó.

Promete destrozar todo y espera el calor del público, que lleguen con ganas de armar un buen escándalo.

El alter ego del músico y productor Julián Lede, Silverio como personaje, es una afronta, una crítica, un atentado contra la falsa moral y buenas costumbres.

Surgió cuando Titán – el proyecto de Lede junto con Jay de la Cueva y Emilio Acevedo- se dio un descanso y ahora, en esta edición del festival, estará tanto Silverio como Lede con Titán, que actuará el 7 de julio.

Silverio estará el 8 de julio.

Este personaje como tal, surgió poco a poco pero sin delicadeza ni un plan maestro.

“Las mejores cosas salen cuando uno menos se da cuenta; cuando uno las piensa mucho y les quiere poner hasta moñitos, quedan guangas, cuando uno se deja ir con todo, se sorprende de lo que es capaz de hacer”, agregó.

Lo que él hace y deshace en el escenario es una recomendación para los roqueros “de todos lados” que parece “traen el pantalón muy apretado” dijo, y no hacen nada.

Él en cambio, con la trusa roja bien puesta, se avienta a todo.

“(La trusa) es la de la buena suerte: buena fortuna, gran sexo, salud y pesetas; tampoco es sencillo sobrevivir a una carrera tan golpeada en el escenario, nunca se sabe lo que va a pasar”, agregó.

En la emoción del momento, también Silverio sufre. El público se pone violento. Le han tocado entre otras cosas botellazo y saludos no agradables, pero es por la furia del momento, dice. Y aguanta.

En los terrenos de ‘El Negro’ Durazo

Nativo de Chilpancingo -él dice “Chimpancingo”- Guerrero, recién hizo un homenaje más a su estado en el video de “Tu casa”, su más reciente tema.

Fue filmado en “El partenón”, que fuera la casa de descanso de Arturo “El Negro” Durazo (1924-2000), quien fuera jefe de policía durante el sexenio del presidente mexicano José López Portillo y ubicada en en Ixtapa, Zihuatanejo.

“Es un monumento emblemático de cómo funciona este país (México) y cómo funcionan los políticos. En un principio no me atrajo por eso, sino porque realmente que exista un partenón en la costa de Guerrero y rodeado de platanares es algo absolutamente inaudito; creo que rebasa por mucho, al Partenón original. Aparte en esta época donde la crisis está tan peliaguda en México, no nos alcanzó para irnos hasta la antigua Grecia”, reveló.

Su estado natal ha sido escenario de otro de sus videos, el del tema “Perro”. La estética es para presentar otra cara del estado.

“Es un lugar donde pasan más cosas de las que uno querría, parece ser que es un foco rojo y punto de guerra en este país. Parece ser que todo se está volviendo rojo alrededor mío”, dice.

“Es bastante extraño, mientras no corra más sangre, todo está bien”, reflexionó en un momento de la entrevista, ya con una postura más crítica.

En tanto, se alista para presentar un nuevo disco y seguir viajando con su espectáculo. Recientemente -el 4 y 5 de mayo- estuvo en el Mayan Theatre de Los Ángeles, California como parte del espectáculo “Lucha Va Voom!”, espectáculo de lucha libre y burlesque.

“Estuvo de lujo, calcé como zapato de Cenicienta con el show por el lado del burlesque y cabaret, va muy bien con lo que yo hago. Cerré las noches con tres canciones y obviamente los insultos y demás cosas que acostumbro, sí los agarré en curva (al público), no se esperaban semejante vulgaridad”, contó.

Sobre aviso no hay engaño. Silverio promete dar más que hablar este año el en festival.

Más detalles en www.ruidofest.com.