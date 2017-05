Zandvliet: “Los niños pagan el precio de la guerra”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La cinta danesa nominada al Oscar, “Land of Mine” (“Bajo la arena”), muestra un lado de los nazis pocas veces retratado en el cine: el de un grupo de adolescentes capturados tras la Segunda Guerra Mundial que son obligados a limpiar una playa danesa de miles de minas que dejaron sus compatriotas años antes.

“Siempre he estado interesado en la historia de Europa y leí que forzamos a los soldados alemanes a limpiar las playas”, dijo el director danés Martin Zandvliet en entrevista telefónica con The Associated Press. “No me sorprendió, pero cuando descubrí que violamos la convención de Ginebra a la hacerlo empecé a leer más sobre el tema”.

El hecho de que fueran soldados sin la preparación adecuada no fue lo que sorprendió al director sino su corta edad: “Empecé a ir a los cementerios y veía lo jóvenes que eran estos muchachos, ahí fue cuando decidí hacer una película al respecto”, dijo.

El realizador usó algunos de los nombres de los soldados para la película, aunque les cambió los apellidos. La idea de la justicia y la inocencia de un grupo de soldados tan jóvenes son dos de los grandes temas que generan reflexión en esta historia y su retrato humano de la guerra.

“Claro que no son inocentes, inocentes”, dijo. En el caso de los personajes “escribí sus historias previas y algunos hicieron cosas terribles, pero las hicieron porque les lavaron el cerebro”.

En la actualidad la mayoría de las minas han sido retiradas en Dinamarca, aunque durante el rodaje encontraron una mina real. En la cinta, la imagen de las explosiones es impactante, aterradora y al mismo tiempo cautiva en su brutalidad.

“No usamos efectos generados por computadora para nada, todos son efectos análogos, explosiones reales con harinas y polvos, no hieren a nadie. A los chicos les enseñamos cómo caminar en estas explosiones reales, mostrándoles poco a poco que no era peligroso, el encargado de las explosiones llevó a su propia hija e hizo que caminara por ellas”.

El director también buscó usar el mínimo de edición posible para las detonaciones y en caso de que fuera necesario hacía que los actores volaran un poco por los aires para tener este efecto realista. Por su parte, la fotografía de Camilla Hjelm destaca por su uso de luz natural en exteriores.

“Mi esposa hizo la fotografía, es una camarógrafa muy talentosa y siempre dijimos que queríamos una imagen lo más bella posible, casi como si fuera una playa paradisiaca”, apuntó el director. “Casi como si los humanos arruinaran al mundo y no al revés”.

La cinta protagonizada por Roland Møller, Louis Hofmann y Joel Basman, cuyo título original es “Under sandet”, se estrena el viernes en México. Estuvo nominada en la categoría de película extranjera en la pasada edición de los Oscar.

“Fue un gran honor y todo el equipo estaba muy contento”, dijo Zandvliet sobre su mención en los Premios de la Academia. “Me da mucho gusto que hayamos estado entre estas cinco películas y ojalá apoye a la cinta para que la vean”.

Para el director de “Funny Man” (2011) y “Applause” (2009), el mensaje de “Land of Mine” es más relevante que nunca ante el cierre de fronteras, la crisis de refugiados y las tensiones por intolerancia racial y religiosa en Europa.

“Creo que es aterrador cómo nos tratamos ahora, y lo poco que aprendimos de una guerra que pasó hace apenas 70 años. Este ha sido el más largo periodo de paz que ha tenido Europa en mucho tiempo y creo que deberíamos revisar cómo es nuestra relación”, apuntó Zandvliet, quien se encontraba en Copenhague realizando la postproducción de “The Outsider”, una historia de mafia en Japón de la década de 1950 protagonizada por Jared Leto. “El mundo ha aumentado mucho más el terror que el amor y la esperanza… Desafortunadamente los niños pagan el precio de las guerras de los adultos”.