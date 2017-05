Dicen que los narcocorridos no morirán

Enigma Norteño asegura que, a pesar de las prohibiciones de cantar narcocorridos en algunas regiones de México, este género no morirá, pues ‘la gente los pide’. EFE

Por Iván Mejía

LOS ÁNGELES_ El grupo sinaloense Enigma Norteño asegura que, a pesar de las prohibiciones de cantar narcocorridos en algunas regiones de México, este género no morirá, pues “la gente los pide”, razón por la cual volverán a incluirlos en su próximo disco, que saldrá a la venta en septiembre.

“El corrido ya tiene muchos años que se vino a arraigar; no es algo que vaya a bajar ahorita la tendencia”, declaró el integrante de Enigma Norteño Humberto Pérez en entrevista con Efe en Los Ángeles.

El músico dijo que, a pesar de la “prohibición” por parte de las autoridades de su país, que “están tratando de que disminuya” el interés por este género, sus seguidores no dejan de pedir que interpreten narcocorridos.

“Y mientras el público lo siga pidiendo, pues los músicos, como Enigma Norteño, lo vamos a seguir haciendo”, aseguró Pérez.

El pasado fin de semana, el municipio mexicano de Chihuahua multó con unos 27,000 dólares a Los Tigres del Norte por haber cantado en una feria los narcocorridos “Contrabando y traición” y “Camelia la texana”.

Este polémico género musical fue prohibido por la municipalidad chihuahuense en 2015 y en el Estado de Sinaloa en 2016 al considerarse que supone una apología de la violencia y del crimen organizado.

“Se nos hace un mal gesto de parte del gobierno, porque lo que están haciendo (los músicos) es su trabajo”, declaró a Efe Adán Hernández, quien toca el bajo en Enigma Norteño, compuesta por cinco integrantes.

“Es mucha gente perjudicada, no sólo el artista, sino los ‘fans’ que pagan su boleto para ir a verlos, y si les gusta el corrido quieren ir a escucharlo totalmente en vivo”, opinó.

El artista reveló que se “sienten mal” cuando suben a la tarima y los admiradores les piden que canten sus narcocorridos, pero, con el fin de evitar problemas con la ley, deben explicarles que no pueden hacerlo.

Es más, los músicos aseguraron que los asistentes a sus presentaciones les presionan para cantar narcocorridos en los conciertos.

“Pero uno acata lo que dice el gobierno, pues, y muy a la fuerza, es lo que debemos de hacer”, dijo Hernández.

Mostraron además su solidaridad con Los Tigres del Norte y todos los demás grupos que deben acatar las leyes y no cantar narcocorridos.

“Estamos con los jefes de jefes, estamos con todas las agrupaciones que han sido vetadas, porque hay colegas que se han sumado a Enigma Norteño cuando nos han dicho que no en algunos estados”, declaró Pérez.

Enigma Norteño, banda que nació en 2004 en Culiacán y posee más de media docena de discos publicados, cuenta entre sus éxitos con “El Chapo Guzmán” y “El chicken little”, entre otros.

Pérez explicó que en sus recientes actuaciones en varios pueblos de Sinaloa no les “permitieron cantar ningún tipo de corrido” y puso en duda además el destino que se le dará al dinero que tendrá que pagar Los Tigres del Norte por la multa.

“Y saber que no van a hacer cosas buenas con el dinero, porque no hacen nada bueno con los impuestos. Ahora 27 ó 28,000 dólares que se lleven porque tocan un corrido no se nos hace justo”, criticó.

A pesar de todos estos inconvenientes, Enigma Norteño quiere mantenerse fiel a su estilo y seguidores e incluirá corridos en su próximo disco, del que todavía se desconoce el título y que saldrá a la venta en septiembre próximo.

Pero el disco, de 16 temas inéditos, también incluirá temas románticos como el primer corte musical, “Te estoy dejando ser”, presentado en EEUU, que Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, describió a Efe como una balada ranchera.

“De eso habla, del orgullo cuando lo dejan a uno; pero sabe muy bien que no va a encontrar lo mismo en otro lado”, explicó sobre el tema, compuesto por Tony Montoya y Luciano Luna.