“Wonder Woman” crea un mundo nuevo para las mujeres

LOS ANGELES (AP) — En un mundo exclusivo de mujeres no hay estructuras fálicas.

Al menos así se imaginó la directora Patty Jenkins la isla de las amazonas y de su heroica princesa Diana, quien crece hasta convertirse en la Mujer Maravilla.

“¿Columnas? No me parecía muy lógico”, dijo Jenkins en una entrevista reciente. “Se sentían como una imposición en el paisaje, no se sentía como algo que ansiaran hacer las mujeres”.

Como directora de “Wonder Woman” (“Mujer maravilla”) Jenkins ha creado nuevos mundos para las mujeres dentro y fuera de la pantalla. No sólo ayudó a imaginar cómo se vería la isla de las amazonas y contrató a decenas de actrices para que fueran sus residentes guerreras, es la primera mujer en dirigir una película de superhéroes de gran presupuesto y su éxito podría abrir el camino para otras.

Cuando era niña la Mujer Maravilla de Lynda Carter fue una inspiración para Jenkins y la recordó como “la encarnación de todo lo que quería ser como mujer”.

“Cuando jugaba a ser la Mujer Maravilla podía hacer cosas increíbles y salvar al mundo”, dijo la cineasta de 45 años.

Ese es el sentimiento que espera evocar con el público de “Wonder Woman”, que se estrena a nivel mundial el viernes. Gal Gadot interpreta a la protagonista que descubre sus superpoderes y lucha por la justicia junto a los humanos tras ir con un espía encantador (Chris Pine) a Londres durante la Primera Guerra Mundial.

La israelí Gadot no creció con la Mujer Maravilla, pero siempre buscaba personajes poderosos para interpretarlos.

“Generalmente las mujeres son las damiselas en peligro, o las mujeres con el corazón roto o las compañeras, pero en la vida real no es así. En la vida real nosotras damos vida, tenemos bebés, tenemos carreras, somos muchas cosas más”, dijo Gadot de 32 años quien está casada y tiene dos hijas. “La Mujer Maravilla simboliza la magnificencia de una mujer y lo increíbles que son las mujeres. Creo que es una película importante no sólo para las mujeres y las niñas, sino para los niños y los hombres … No se le puede dar poder a las mujeres si no educas a los hombres y no enseñas a los niños, así como es importante para las niñas estar expuestas a este mensaje y ver la película, es importante que los niños tengan una figura femenina fuerte que puedan admirar”.

La Mujer Maravilla fue creada en 1941, pero esta es su primera película en solitario. Jenkins quería llevarla a la gran pantalla desde hace más de una década, pero los estudios dudaban del encanto de la superheroína y su lazo de la verdad.

“No entiendo por qué alguien que no ha tenido ninguna representación en las películas de gran presupuesto por 75 años hace que 15 niñas por minuto lleguen a mi puerta vestidas como ella en Halloween, ¿eso no es igual al signo de dólares?”, dijo Jenkins.

Connie Nielsen, quien interpreta a la madre de Diana, la reina amazona Hipólita, tampoco creció con la Mujer Maravilla, pero tuvo muchos modelos de mujeres poderosas en Dinamarca.

“La Dinamarca en la que crecí era una Dinamarca en la que las mujeres estaban completamente liberadas y el mundo entero se había abierto para nosotras”, dijo. “En las revistas a comienzos de la década de 80, los hombres eran retratados haciendo la limpieza en los anuncios para aspiradoras y las mujeres ya no posaban sobre un Ford Mustang”.

Así que Nielsen sintió la necesidad de cuestionar porqué en una isla poblada sólo por mujeres su personaje usaba tacones. Ella y Gadot son altísimas, pero aun así llevan plataformas en la película.

“Tuve esa conversación varias veces y Patty fue implacable”, dijo Nielsen. “Ella estaba convencida de que te paras diferente (en tacones), y es verdad”.

Los vestuarios, incluyendo las plataformas, tuvieron que ser considerados durante el entrenamiento físico de equitación, arquería y esgrima para las actrices. Para Robin Wright, quien creció viendo la serie de televisión de la Mujer Maravilla, entrenar y filmar con las amazonas fue lo mejor.

“Creo que era un poco abrumador para los hombres porque era muy inusual. Creo que había como 120 amazonas”, dijo Wright, quien interpreta a la guerrera Antiope, la tía de Diana y su maestra. “Es una energía diferente en el set y fue genial para nosotras. Nos sentíamos como un equipo de mujeres que nos cuidábamos entre nosotras”.

Wright calificó a Jenkins como “la mayor porrista de todas”.

Con el estreno de la película esta semana, Jenkins se pregunta lo que la Mujer Maravilla podría significar para una nueva generación de aspirantes a superhéroes y cineastas.

“Soy una cineasta que quiere hacer películas exitosas, claro. Quiero que mi película sea celebrada”, dijo. “Pero también hay toda una persona diferente en mí que está sentada y viendo lo que ocurre ahora, que espera, no por mí, que esta película no decepcione las expectativas, porque quiero ver la señal que le enviaremos al mundo”.

