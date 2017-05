“Wonder Woman” crea un mundo nuevo para las mujeres

LOS ANGELES (AP) — En un mundo exclusivo de mujeres no hay estructuras fálicas. Al menos así se imaginó la directora Patty Jenkins la isla de las amazonas y de su heroica princesa Diana, quien crece hasta convertirse en la Mujer Maravilla. “¿Columnas? No me parecía muy lógico”, dijo Jenkins en una entrevista reciente. “Se … Seguir leyendo “Wonder Woman” crea un mundo nuevo para las mujeres →