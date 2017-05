Karen Armstrong, Princesa de Asturias de Ciencias Sociales

MADRID (AP) — La académica británica Karen Armstrong ganó el miércoles el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales por su investigación sobre las religiones del mundo.

El jurado presentó a la pensadora e investigadora como una referencia a internacional por su estudio comparativo del islam, el cristianismo y el judaísmo.

Entre los trabajos más conocidos de la también oficial de la Orden del Imperio Británico, están el best seller “La batalla por Dios: fundamentalismo en el judaísmo, el cristianismo y el islam” (“The Battle for God: Fundamentalism in Judaism, Christianity and Islam”) y “Guerra Santa: Las cruzadas y su impacto en el mundo de hoy” (“Holy War: The Crusades and Their Impact on Today’s World”).

Armstrong, de 72 años, se dijo “conmovida” por el premio.

En declaraciones por teléfono a The Associated Press, dijo que su motivación al escribir sobre las religiones no era la paz ni el amor, sino el miedo y lo que la gente llena de odio y prejuicio era capaz de hacer.

“Vivimos en una sociedad global (…) no podemos vivir los unos sin los otros”, dijo. Añadió que los sucesos “en Afganistán hoy pueden repercutir en Londres o Manchester mañana”.

“Dudo que sobrevivamos como raza humana”, sostuvo.

“¿Qué es lo que lleva a la gente a cometer estos actos? No hay respuestas sencillas”, dijo en referencia al atentado de la semana pasada en la ciudad británica.

Conocida por sus críticas a la Iglesia católica, Armstrong quería ser monja, pero abandonó el convento al cabo de siete años, una experiencia que describió en su primer libro, “Por la puerta estrecha” (“Through the Narrow Gate”).

El galardón, que incluye un premio económico de 50.000 euros (56.000 dólares), es uno de los ocho que entrega cada otoño la Fundación Princesa de Asturias. Otras categorías incluyen artes, deportes o investigación científica.

La historiadora británica Mary Beard fue reconocida con el premio de ciencias sociales el año pasado.