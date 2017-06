Elena Anaya o Doctor Poison, el polo opuesto de ‘Wonder Woman’

CHICAGO_ Setenta y seis años después su nacimiento en las historietas de DC Cómics y a cuarenta y dos años de que Lynda Carter la interpretara en la serie televisiva, “Wonder Woman” tiene finalmente su gran momento en la pantalla grande al ser la primera heroína de DC Comics que protagoniza una película.

Interpretada por Gal Gadot, la princesa Diana de Themyscira -o su nombre de civil, Diana Prince- tuvo su primera aparición en cines en “Batman V Superman: Dawn of Justice” (2016) el tercer filme del DC Extended Universe.

Ahora como protagonista del cuarto filme del universo DC Comics -y volverá en noviembre con el estreno de “Justice League”- logra destacar el valor del personaje creado por William Moulton Marston (1893-1847) y de paso, mostrar una historia que bajo la dirección de Patty Jenkins (“Monster”, 2003) se aleja de clichés e imágenes sexistas y celebra el poder femenino.

En un elenco donde figuran Chris Pine, Danny Huston, David Thewlis, son las mujeres -como Robin Wright como la aguerrida General Antiope; Connie Nielsen como la reina Hippolyta y Lucy Davis como Etta Candy- la fuerza del filme, las cómplices y guardianas de Diana.

Pero también su contraparte, mostrada en el personaje de la sádica Doctor Maru o Doctor Poison, interpretada por la actriz española Elena Anaya, la aliada del general alemán Erich Ludendorff (Danny Huston) y su arma más letal durante la Primera Guerra Mundial, tiempo en el que transcurre la trama.

Anaya, con más de dos décadas de carrera a nivel internacional y entre cuya filmografía está “Lucía y el Sexo” (2001, que le valió el premio Goya a Mejor Actriz de Reparto); “Alatriste” (2006) y “La piel que habito” (2011), de Pedro Almodóvar y con la que ganó el Goya a Mejor Actriz, contó en entrevista con HOY cómo fue su participación en filme, lo que representa y por qué respeta y alaba la visión de Jenkins.

¿Qué significa para ti ser parte de ‘Wonder Woman’?

Ha sido muy emocionante participar este proyecto donde por primera vez una heroína de DC Cómics protagoniza una película y también un reto enfrentarme a la heroína más fuerte. Maru es una mujer sádica que disfruta con el sufrimiento ajeno; es el polo opuesto de Wonder Woman.

Doctor Poison es la aliada más fiel del general Ludendorff. ¿Cómo es esta relación?

Es su mano y derecha y el cerebro de esta operación que puede cambiar el rumbo de la historia de tantos millones de personas; ella está desarrollando algo que puede ser increíblemente poderoso y destructivo.

¿Cuáles consideras son los espectros de la condición humana que explora y muestra el filme?

Me interesaba mucho ver la mirada inocente de “Wonder Woman”, esta mujer que creció en una isla alejada de todo, criada entre mujeres, ajena del mundo real y cómo de repente por un hecho fortuito llega a nuestro mundo en la Primera Guerra Mundial y cómo reacciona ante lo que se encuentra. Queda perpleja ante el egoísmo tan grande y el mundo terrible, formado por personas normales y personas malvadas como es mi personaje. Esta película de ficción nos hace reflexionar sobre los malvados de la vida real y sobre los héroes y heroínas; no siempre hay que tener súper poderes para intentar cambiar el mundo, también lo podemos hacer en nuestro día a día.

¿Cómo te integraste al filme?

Me llamó Patty Jenkins (la directora) para invitarme a Londres a una cita. Me contó el proyecto y por qué me había llamado y cómo quería que ayudase y me pareció una invitación estupenda. Es un directora impecable y apasionada que ha elegido su oficio con mucha seguridad y fue muy determinante al hacer todo lo que estaba a su alcance para conseguir darle a la película el resultado que ella quería.

¿Consideras que Jenkins logró darle una mirada distinta a la historia?

Para mí es relevante que esta película la haya dirigido Patty, por supuesto que sí. Coincide que es una mujer, no quiero decir que por ser mujer ha hecho una buena película y que los hombres las hacen peores, pero sí quiero decir que la película que ha hecho ¡wow! le ha quedado muy bien. No me tacho de feminista, abogo por la igualdad de las personas independientemente del género que tengan, y creo que Patty ha dejado todo muy en alto. Creo que va a dejar muy contentos a todos los fanáticos (de “Wonder Woman”) y a las personas que no son tan fanáticas, pero que se van a sorprender gratamente viendo la película.

Además de lo que me has contado, ¿qué más te llamó la atención de este filme?

Todos los proyectos cuando llegan a mí, siempre los leo con mucha ilusión, como agradecimiento de seguir recibiendo proyectos 22 años después de haber iniciado mi carrera. Siempre me los tomo como si fuese la última oportunidad que mi oficio me da. Intento hacer lo máximo, dar lo mejor de mí y lo que busco son proyectos que me me interesen como público también. Me imagino a mí misma pagando una entrada y yendo al cine, que para mí es la mejor manera de ver películas, y pienso qué me puede aportar y qué puedo conseguir durante hora y media, dos horas que dure el filme qué puedo sacar. Al final, lo que pasa es que los proyectos te eligen a ti. Es una especie de enamoramiento que a veces tú provocas, que directamente te llega, te atrapa y ya no te suelta, porque todos los proyectos en los que participo de alguna manera u otra pasan a formar parte definitiva en mi vida. Cuando uno elige un oficio poderse dedicar a lo que más te gusta es una suerte enorme, sólo por eso tienes que dar lo máximo y sacar lo mejor de ti.