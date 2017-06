‘Se desgarrarán’ en el escenario

LOS ANGELES — Aparecieron en extremos opuestos de la tarima instalada en la Star Plaza del complejo L.A. Live, como si se tratara efectivamente de contendientes en una pelea organizada; pero apenas empezaron a hablar, Alejandra Guzmán y Gloria Trevi lucieron una amabilidad que demostraba que el título de su nueva gira (en el que sus nombres aparecen separados por un “Versus”) es sólo es una broma, incluso cuando se refiere a supuestas situaciones de enemistad del pasado.

“Yo vi un email de Gloria y, desde de que lo vi, dije ‘¿qué onda?’”, recordó inicialmente Guzmán durante el promocionado encuentro con la prensa el 25 de mayo, aunque luego admitió que se demoró varios meses en responder el mensaje.

“Se me hizo una gran idea juntarnos en este momento en que las cosas están tan mal, en lugar de ser las rivales que nos han hecho durante tanto tiempo. Y es que somos mujeres fuertes, luchadoras”.

Por su lado, Trevi afirmó que la invitación vino de “una situación súper fuerte y real”, es decir, el atentado del 12 de junio del 2016 contra una discoteca gay en Orlando, Florida.

“Me dolió muchísimo que haya tanta violencia en el mundo, tanta discriminación, y quise hacer algo para devolver todo lo que la comunidad nos ha dado, incluyendo a los latinos y las mujeres”, agregó.

Luego de que ella misma recordara que ambas han tenido también problemas personales de toda clase, Guzmán retomó la palabra para decir que “si no te pasan cosas así, no cantas tan bello. Puedes convertir toda la m… que entra en una concha en una perla. Lo más importante es decirle a la gente que no tenga miedo”.

En cuanto a las presentaciones mismas, que incluirán una parada de dos días en el Staples Center de Los Angeles (el 3 y el 4 de junio), las artistas comentaron que habrá tanto momentos individuales como compartidos; y aunque Guzmán parecía querer guardar todo en secreto,Trevi reveló inesperadamente que en algunos momentos cantarán canciones originales de la otra participante, ante lo que su compañera exclamó: “¡Pero si esa era la sorpresa!”.

“Van a ser shows de mucha energía; tenemos ensayos de casi 12 horas al día, con (un nivel de) producción que siempre soñé y que con Gloria puedo finalmente lograr”, dijo la intérprete de “Hacer el amor con otro”. “Nos vamos a desgarrar, nos vamos a destrozar… pero con música. He hecho ejercicio ballet, dieta… cosas que nunca (hubiera imaginado)”.

“A nivel universal, si los seres humanos estamos separados, podemos ser más mágicos y salir adelante; pero si nos unimos, somos muy poderosos y podemos hacer cosas impresionantes”, retomó Trevi.

“Y no sólo se trata de que Alejandra y la Trevi estén juntas, sino de todas las personas que van a ir a los conciertos para mandar este mensaje al mundo entero”.

La mujer “del pelo suelto” aseguró que esta etapa de sus vidas es la adecuada para emprender una aventura de esta clase.

“Empezamos siendo unas rebeldes con ganas de cambiar el mundo, pero ahora somos madres y nuestros sueños se entrelazan con los de nuestros hijos”, dijo.

Al preguntársele si alguna vez sus respectivos hijos e hijas les han dedicado sus propias canciones, Guzmán recordó que la suya tiene 25 años “y que ya me las ha cantado todas.

He aprendido muchas cosas de ella, y ella es la que me ha plantado, las que me ha dado más piso que nadie”, mientras que Trevi recordó con humor que uno de los suyos “le puso el cuerno” al asistir a un concierto de su “contrincante” y salir encantado del mismo.

“También me han cantado ‘Dr. psiquiatra’, por supuesto”, añadió.

Preguntadas por sus intereses y sus metas actuales, Guzmán habló de “cuidar a este planeta, porque las playas y los mares están siendo contaminados”, mientras que Trevi señaló la necesidad de “un mundo mejor, aunque es impresionante la capacidad de regeneración que tenemos como universo y como seres humanos”.

“Versus” no será sólo una gira, sino también el nombre de un álbum de 10 temas que saldrá próximamente y del que se lanzó ya un sencillo titulado “Cuando un hombre te enamora”, en cuyo video participó Rafael Amaya, el conocido protagonista de la narcoserie “El señor de los cielos”; pero durante esta conferencia, las damas presentaron un nuevo tema, “Más buena”, ante el que “los chicos urbanos y los del reggaetón van a parecer unos nenes”, en palabras de Trevi.

