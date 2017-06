Seguidores de Gregg Allman se despiden del músico legendario

MACON, Georgia, EE.UU. (AP) — Legiones de seguidores se colocaron el sábado a los lados de las calles de Macon, Georgia, para despedirse del legendario músico Greg Allman mientras sus restos eran llevados a su última morada: el mismo cementerio donde él y los integrantes de su banda solían pasar el rato y escribir canciones en medio de las tumbas.

La policía cerró calles del centro para hacer espacio para la multitud de seguidores que llegaron a ver cómo los restos de Allman eran llevados de la capilla al Cementerio Rose Hill, donde será enterrado cerca de la tumba de su hermano, el guitarrista Duane Allman.

El servicio del sábado por la tarde fue privado y solo fueron invitadas unas 100 personas a una capilla pequeña. Cinco limusinas esperaban afuera del edificio de color durazno.

El expresidente Jimmy Carter confirmó el viernes que iría al servicio para homenajear al tecladista de The Allman Brothers Band, quien atrajo muchedumbres a sus eventos de campaña durante la contienda presidencial de 1976.

La banda comenzó a trascender en la ciudad central de Georgia, a 145 kilómetros (90 millas) al sur de Atlanta, hace cinco décadas. Los integrantes solían escribir canciones en el cementerio, de acuerdo con Alan Paul en su libro “One Way Out: The Inside History of the Allman Brothers Band”.

“Él es alguien que fue parte de mi vida primero como artista y después como persona real desde que yo tenía unos 8 años, así que es traumático pensar que el mundo sigue girando sin él”, dijo Paul, de 50 años, quien entrevistó a Allman varias veces para su libro.

Allman, quien abrió camino para muchas bandas de rock del sur de Estados Unidos, murió el 27 de mayo a los 69 años en su casa, cerca de Savannah, Georgia, dijo Michael Lehman, mánager del astro de rock. Dijo que murió de cáncer de hígado.

Aunque nació en Nashville, Tennessee, Allman fue criado en Florida por su madre soltera. Allman idolatraba a su hermano mayor, Duane, con quien tocó en varias bandas. Ambos fueron el corazón de The Allman Brothers Band antes de que Duane muriera en 1971 en un accidente de motocicleta, justo cuando estaban alcanzando el estrellato.

En su libro de memorias “My Cross to Bear”, de 2012, Allman dice que se sintió finalmente “renovado” a los 50 años, después de excederse con mujeres, drogas y alcohol. La hepatitis C le arruinó el hígado y recibió un trasplante. Dijo que la música fue lo que le ayudó a recuperarse.

Allman sintió que salir de giras y tocar para sus seguidores era una “medicina esencial” para su alma, de acuerdo con un comunicado de Big House, el museo en Macon que está dedicado a la banda.