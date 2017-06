‘Wonder Woman’ hace historia

Inicia juicio a Bill Cosby por agresión sexual

FILADELFIA (AP) — Bill Cosby no planea testificar cuando se inicie su juicio el lunes por cargos de agresión sexual, aunque un testimonio disperso e interesante que dio hace una década podría ser crucial. La declaración que dio Cosby hace una década y que en 2015 fue abierta por un juez a petición The Associated … Seguir leyendo Inicia juicio a Bill Cosby por agresión sexual →