“Wonder Woman” debuta con 100,5 millones

NUEVA YORK (AP) — La película “Wonder Woman” hizo gala de sus superpoderes y debutó el fin de semana en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá con una taquilla de 100,5 millones de dólares.

Con esas ganancias récord, la película de la superheroína _dirigida por Patty Jenkins_ se volvió el estreno con mayor recaudación dirigido por una mujer.

Según cálculos de los estudios difundidos el domingo, la bien recibida cinta superó las expectativas del sector con uno de los debuts más grandes del verano boreal. Con la actuación de Gal Gadot como la guerrera amazónica, “Wonder Woman” es una película en la que su protagonista es una superheroína en un mundo dominado por superhéroes masculinos.

Resultó todo un éxito entre los cinéfilos. Ganó una “A” en CinemaScore y atrajo a un público bastante equilibrado, casi tantas mujeres como hombres: Warner Bros. dijo que el 52% de la audiencia era femenina y el resto masculino.

“Wonder Woman” agregó 122,5 millones de dólares a nivel internacional, incluidos 38 millones en China.

“Muestra que las películas de superhéroes no son únicamente sobre hombres; también son sobre mujeres”, dijo Jeff Goldstein, director de distribución de Warner Bros. “Todo este ruido con relación a que Patty Jenkins rompió las barreras para las mujeres como directoras, pienso que eso se sumó a ello también”.

Las mujeres han tenido problemas desde hace tiempo para colocarse detrás de la cámara en las producciones de mayor tamaño en Hollywood. Las directoras cinematográficas representaron sólo el 9% de las 250 películas de mayor recaudación en Norteamérica en 2015 y únicamente 7% en 2016.

Jenkins, quien dirigió la cinta de 2003 “Monster” estelarizada por Charlize Theron, tiene ahora el récord de mayor recaudación nacional para una directora. La marca previa pertenecía a la película “Fifty Shades of Grey” de Sam Taylor-Johnson, con 85,1 millones de dólares en 2015.

A continuación presentamos las cifras aproximadas de recaudación del viernes al domingo en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según comScore.

1. “Wonder Woman”, 100,5 millones de dólares.

2. “Captain Underpants: The First Epic Movie”, 23,5.

3. “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tells”, 21,6.

4. “Guardians of the Galaxy Vol. 2”, 9,7

5. “Baywatch”, 8,5.

6. “Alien: Covenant”, 4.

7. “Everything Everything”, 3,3.

8. “Snatched”, 1,3.

9. “Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul”, 1,2.

10. “King Arthur: Legend of the Sword”, 1,2.