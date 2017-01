‘Es mejor ser aliado’ con la presidencia de Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO — Larry Rubin lo dice sin cortapisas: Si la clase política mexicana maneja con inteligencia la relación con el gobierno de Donald Trump, podría hasta sacar ventaja de la nueva etapa que comenzará con su arribo a la Casa Blanca.

Rubin —un mexicoamericano de 42 años, hijo de un empresario de Ohio y una mujer mexicana— asegura que el 20 de enero no ocurrirá ningún desastre para México, siempre y cuando el gobierno y la oposición abonen a la construcción de una relación de confianza, amistosa y productiva.

Rubin, quien estará en Washington para la toma de posesión de Trump, fue entrevistado por el equipo del presidente electo como uno de los aspirantes a la embajada de EEUU en México.

“En México lo que debe entender es que es mejor ser aliado que enemigo de cualquier administración estadounidense. Por eso mismo, es importante que los líderes políticos entiendan que la relación va a poder fortalecerse más con un diálogo amistoso y respetuoso, que de otra forma.

“Debemos entender que México lidia con la economía más poderosa del mundo. Es fácil a corto plazo decir ‘vamos a cortar toda relación’, pero eso no es factible”, afirma.

Rubin admite que Trump hizo comentarios inadecuados desde que anunció su intención de ser presidente de Estados Unidos, en junio de 2015. Pero afirma que la reacción en México tampoco fue la adecuada.

El líder republicano en México lamenta expresiones como que un grupo de senadores perredistas rompieran una piñata con la imagen de Trump; incluso, la semana pasada se reunió con Miguel Barbosa para hablar sobre ese incidente y sobre el futuro de la relación.

Tampoco considera positivo que, durante la campaña, legisladores del PAN y PRD usaran camisetas de Hillary Clinton en el salón de sesiones, o que la excanciller Claudia Ruiz Massieu haya hecho comentarios que indicaban una toma de partido en favor de la candidata demócrata.

Rubin considera que todo eso causó agravio en el futuro presidente, y ha llegado el momento de cambiar esa actitud.

“Hay que tener mucho cuidado de lo que a muchos políticos en México se les antoja, que es pegarle a la futura administración de Estados Unidos. México, incluso, se va a poder ver beneficiado, en la medida en que busque un diálogo abierto, amistoso y que busque un mejor porvenir para ambas naciones”, comenta.

Trump, ¿dispuesto al diálogo?

Rubin considera que sí. “Lo que se debe hacer, que es clave, es mostrarle por qué es mejor tener una relación fuerte con México, por qué México juega un papel importante en los negocios de Estados Unidos, por qué es un socio vital. En la medida en que el gobierno y el poder Legislativo puedan hacer relaciones con sus pares, se va a poder”.

Una buena relación, apunta el republicano, no va a depender sólo del nuevo canciller Luis Videgaray, sino del poder Legislativo, que debería empezar ya a buscar a sus pares en el Congreso de EEUU, pues la mayoría de las acciones anunciadas por Trump pasarán por la Cámara de Representantes y el Senado, ambos con mayoría republicana.

Según Rubin, que el presidente Enrique peña Nieto haya nombrado a Videgaray —artífice de la visita de Trump a México— es un buen inicio.

“La ejecución de la visita no fue la mejor, se debió dar en diferentes condiciones, pero al final fue importante abrir el diálogo con el ahora presidente electo. Luis Videgaray pudo hacer una relación con Trump y eso es importante. Que el presidente Peña Nieto ponga en Relaciones Exteriores al mejor interlocutor que tiene con Trump es adecuado. Creo que Claudia Ruiz Massieu no era la indicada para sostener una relación de confianza y amistad con la administración Trump”, añade.

La agenda Trump

Larry Rubin asegura que Trump no es racista ni xenófobo, pero advierte que sí va a emprender la agenda que anunció en campaña: Deportar a dos millones de indocumentados, construir un muro en la frontera y renegociar el Tratado de Libre Comercio.

Según el republicano, el problema migratorio en Estados Unidos no debe leerse como un asunto de racismo o xenofobia, sino como un asunto de legalidad.

“Estados Unidos es un país de migrantes. El mismo presidente electo está casado con una migrante y su ex esposa es migrante, ¿cómo va a ser xenófobo? Es más bien un tema de legalidad. Si no hubieran roto leyes, no habría ningún problema para darle cobijo a migrantes. Pero como ingresaron ilegalmente, violaron leyes estadounidenses al cruzar, eso hace mucho ruido al estadounidense”, explica.

Rubin asegura que la diferencia en Trump es que es un empresario, no un político ni un diplomático. Y decidió hablar claramente de lo que iba a hacer, que son medidas que, finalmente, están en marcha desde hace varios años.

“Prácticamente, hoy en día una tercera parte del muro está construido. Lo que resta, definitivamente Trump le tiene que dar seguimiento, y está por verse cómo se construirá y bajo qué elementos”, comenta.