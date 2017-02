EEUU pedirá extradición de exvicepresidenta de Guatemala

GUATEMALA (AP) — El gobierno de Estados Unidos solicitará la extradición por delitos relacionados con narcotráfico de la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, y del exministro del Interior, Héctor Mauricio López, informó el viernes la embajada de ese país.

Baldetti y López fueron acusados en una corte de Estados Unidos de conspirar para distribuir cinco o más kilogramos de cocaína, señaló la representación diplomática en Guatemala. “La embajada está en espera de una solicitud de extradición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, añadió.

Ambos exfuncionarios fueron acusados por separado el miércoles en la corte para el Distrito de Columbia, según un comunicado de la embajada.

El abogado de Baldetti, Gustavo Juárez, dijo a The Associated Press que nadie les había notificado de la acusación en Estados Unidos. “Lo legal es que termine sus procesos en Guatemala y luego si se aprueba se ejecute la extradición, aunque ella también puede tomar la decisión de ser extraditada y no oponerse”, explicó Juárez.

Tras notificar a Baldetti sobre los nuevos cargos, Juárez leyó una declaración de ella ante los medios. “Jamás participé, ni antes ni después de ser vicepresidenta, en este tipo de acciones. La embajada tendrá que probar tal aseveración. Pido respeto para mí y mi familia, ya que esta es una mentira más de la persecución de la que soy objeto desde el 2015”.

El gobierno guatemalteco y la fiscalía informaron que aún no reciben la solicitud oficial de extradición.

Tanto Baldetti como López son acusados en Guatemala de haber participado en distintos actos de corrupción y están detenidos en la nación centroamericana.

Baldetti y López Bonilla, fueron la mano derecha y el hombre fuerte del expresidente Otto Pérez Molina, que gobernó entre 2012 y 2015 hasta que renunció al cargo en medio de denuncias de corrupción.

Entre otras cosas, Baldetti es señalada por formar parte, junto con el expresidente, de una estructura de corrupción que defraudó las arcas del país por varios millones de dólares. El exmandatario también está preso.

Los exfuncionarios han negado los cargos en su contra.

Hasta ahora, sin embargo, ni Baldetti ni el exministro del Interior han sido acusados de narcotráfico en Guatemala.