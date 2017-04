Putin apunta al terrorismo como causa de las explosiones en San Petersburgo

Moscú- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo hoy que la principal hipótesis sobre las causas de las explosiones que se han registrado en el metro de San Petersburgo es el terrorismo.

“Naturalmente, siempre analizamos todas las variantes, accidental, criminal y, desde luego, que tenga un carácter terrorista”, afirmó Putin.

