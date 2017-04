Recién deportado lamenta que su esposa haya votado por Trump

CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO— Roberto Beristain, un mexicano que emigró a EEUU hace casi 20 años, se casó con una estadounidense y abrió un restaurante. Su esposa votó por Donald Trump atraída por su promesa de expulsar a delincuentes, pero el deportado fue su marido.

“Creíamos que (Trump) iba a ser un buen presidente porque queríamos seguridad, y sus promesas de sacar del país a los hombres con delitos parecían bien, pero no pensé que terminara así”, comentó Beristain, de 43 años, sentado en la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, en el norte de México.

Tras dos meses recluido en diferentes centros, después de haber sido detenido por falta de documentos que avalaran su permanencia legal, sus abogados informaron que Beristain fue conducido la noche del martes hasta la frontera con México, sin que la familia fuera notificada.

En esa ciudad fronteriza, dice el deportado, no tiene familia ni amigos.

Llegó con lo puesto, el pantalón y la chaqueta con los que fue detenido.

“Me siento traicionado porque iban a sacar del país a criminales, pero vemos cómo sus políticas no lo hacen y sacan del país a gente buena, que paga impuestos y que en su vida ha cometido un delito”, denuncia.

Su esposa Helen, inmigrante originaria de Grecia, declaró públicamente su arrepentimiento de haber votado por Trump, quien había prometido enfocar sus esfuerzos de deportación en indocumentados “malos” (bad hombres) con antecedentes penales.

La promesa electoral de expulsar del país a narcotraficantes, violadores y criminales la convenció. Y estaba tranquila ya que su esposo no había cometido ningún delito.

“Hay mucho racismo en las medidas del gobierno, y esto tiene que terminar”, declaró la mujer.

“Lo que más me dolió fue que (mis familiares) me vieran detenido, como si fuera un criminal, y yo no quiero que mis hijos tengan esa imagen de mí, quiero lo mejor para ellos”, dice Roberto con la voz quebrada, mientras sentado en el borde de una silla espera una llamada de su abogado.

‘Persona responsable’

Su viaje comenzó hace casi dos décadas en su Ciudad de México natal, de donde decidió marcharse buscando un cambio que lo llevó a entrar ilegalmente a EEUU.

“Llegué en 1998 al país, en ese lugar conocí a mi esposa, tuvimos tres hijos y me volví lo que no era en México, una persona responsable”, recuerda.

Ha estado casado 17 años con Helen, con quien tuvo a María de 15 años, Jasmine de 14, y Demetri de 8, todos estadounidenses.

Con esfuerzo y mucho trabajo logró comprar un restaurante, llamado Eddie’s Steak, en Indianápolis.

“Entré en un programa en que por un periodo de 10 años, si no tienes delitos, aplicas para un permiso de trabajo, un seguro social y con eso pude comprar mi negocio”, explica.

E inmediatamente se lamenta: “No es justo que nos hagan esto a personas trabajadoras. Yo pago mis impuestos y tengo mis hijos norteamericanos”, pero “no les importó”.

Los problemas comenzaron durante unas vacaciones familiares en Canadá en 2000.

“Por error estábamos en un lugar en las cataratas del Niágara en donde no debíamos estar, y ahí me pidieron documentación que yo no tenía”, relata Roberto.

A eso siguió una orden de salida voluntaria que no atendió, y de ahí una orden de deportación.

Lo detuvieron el 6 de febrero cuando acudía a su cita anual con los agentes de inmigración, justo después de que entraran en vigor las nuevas reglas de deportación decididas por Trump.

Roberto no pierde la esperanza: confía en que sus abogados resolverán el caso para que pueda reunirse con su familia.

Mientras tanto, sus días transcurren en el albergue para personas sin hogar, en donde solo le queda esperar.

Adam M. Ansari, uno de los abogados de Beristain, explicó que el Buró de Vigilancia de Inmigración y Aduanas (ICE) “aceleró el proceso de deportación” para remover intencionalmente del país a su cliente “antes de que pudiera comparecer ante un juez”.

A su vez, el director de litigios del Centro Nacional de Justicia Inmigrante de Chicago, Chuck Roth, opinó que lo sucedido con Beristain demuestra “lo que está dispuesto a hacer el gobierno para deportar la mayor cantidad posible de personas”, sin respetar los derechos a una vista con un juez de inmigración.

Los abogados del deportado anunciaron que apelarán a todos los recursos legales y políticos disponibles para conseguir su regreso.

—Con información de agencias