Cae socio de Duarte en España y Yarrington sería enviado a EEUU

MADRID — El canciller mexicano, Luis Videgaray, indicó que la Procuraduría General de México (PGR) solicitará a España “con prontitud” la extradición del mexicano Javier Nava Soria.

Nava fue detenido el miércoles en Cabrils, (cerca de Barcelona) y está acusado de formar parte de una red de operaciones con recursos de procedencia ilícita del exgobernador Javier Duarte, según señaló la PGR.

Videgaray, de visita oficial en España, agradeció la cooperación de las autoridades españolas y “su eficacia” en la detención del acusado.

Según el tratado de extradición entre México y España, el Gobierno mexicano cuenta con 45 días para formalizar la solicitud de entrega.

La PGR está dentro del plazo para cursar la solicitud de extradición y lo hará “con prontitud”, indicó el canciller.

Duarte, a la espera

Por otra parte, Duarte, detenido el sábado en Guatemala, se reservó el derecho de aceptar la extradición a su país mientras no se formaliza la solicitud, tiempo durante el cual seguirá en una cárcel de la nación centroamericana.

Durante una vista judicial celebrada el miércoles ante el juez Adam García, titular del Tribunal Quinto de Sentencia Penal y Narcoactividad, Duarte dijo que “en este momento” no puede aceptar voluntariamente la extradición y que cuando llegue la solicitud formal y sea evaluada por su defensa él tomará una decisión.

“Esto no quiere decir que no lo vaya a hacer, sino que me reservo ese derecho”, indicó al juez el político, ataviado con un chaleco antibalas, durante el único momento en el que habló, pues durante sus traslados no respondió a las preguntas de la prensa.

García resolvió que Duarte permanezca recluido en una cárcel que funciona en el Cuartel Militar Matamoros, en la capital, donde está desde el domingo tras ser detenido en la recepción de un hotel del municipio turístico de Panajachel, en el departamento de Sololá.

“Este tribunal formaliza la detención” de Duarte, dijo el juez, y añadió que es necesario notificar a México para que dentro de un plazo de 60 días formalice la solicitud de extradición y la documentación del caso.

Duarte, de 43 años y quien supuestamente estaba en Guatemala desde noviembre —cuando entró ilegalmente vía terrestre— tenía una orden de captura con fines de extradición por su supuesta responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las autoridades mexicanas, en un trabajo coordinado con las guatemaltecas, creen que hay un grupo de personas en Guatemala —a las que no identificaron y en las que también se incluye a empresas— que ayudaban a Duarte y le facilitaban viviendas en varias ciudades, por lo que investigan este caso.

Entre estas moradas estaría el apartamento de Panajachel en el que se hospedaba cuando fue detenido en la recepción de un conocido hotel del municipio el sábado a las 8 pm locales.

La detención de Duarte fue ordenada el 14 de octubre de 2016 por un juez del Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en la Ciudad de México, y desde el 14 de noviembre tenía una alerta roja de la Interpol.

Duarte, quien gobernó de 2010 a 2016 en Veracruz, está acusado en México de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, de hacer contratos con empresas fantasma y de utilizar “testaferros” para transferir recursos públicos.

Caso Yarrington

En tanto, el fiscal general Jeff Sessions y el procurador general de México, Raúl Cervantes, acordaron pedir a Italia que dé prioridad a la solicitud de extradición estadounidense del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, que está acusado de narcotráfico.

En caso de que Italia acepte esta petición conjunta y extradite a Yarrington, EEUU juzgará al exgobernador primero y después lo “cederá” temporalmente a México para que responda ante la Justicia de ese país, según un comunicado conjunto de estos dos países.

Yarrington fue gobernador de Tamaulipas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 1999 a 2004 y se le acusa de facilitar a los cárteles del Golfo y de Los Zetas el transporte de drogas hacia EEUU.

El exgobernador contaba con una orden de captura en su contra desde 2012 y fue finalmente detenido el pasado día 9 en la ciudad italiana de Florencia.

En su reunión, Sessions y Cervantes también abordaron otros asuntos de interés mutuo y acordaron trabajar conjuntamente para identificar los activos del exfiscal del estado mexicano de Nayarit Édgar Veytia, detenido a finales de marzo en EEUU acusado de narcotráfico.

Asimismo, Sessions agradeció a Cervantes la colaboración en la captura de los responsables del asesinato de Jaime Zapata e intento de asesinato de Víctor Ávila en 2011, ambos agentes del Buró de Vigilancia de Inmigración y Aduanas (ICE).

También la detención de Heraclio Osorio Arellanes, pedido por EEUU en extradición por el asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza Bryan Terry en 2010.