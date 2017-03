Mariachi El Bronx: El lado ‘punk’ del mariachi

¿Mariachi en inglés? ¿Y qué tal mariachi + música punk? ¿Imposible? Pues no lo es. De hecho existe hace más de seis años y sus autores se han dado a conocer como la banda Mariachi El Bronx.

Su sonido está lejos de ser un experimiento. En el 2009 sus integrantes, de los cuales sólo uno tiene raíces latinas, lanzaron un disco titulado Mariachi El Bronx y la respuesta fue tan positiva que hace unas semanas sacaron a la venta la secuela: Mariachi El Bronx II cuyo sencillo “48 Roses” resume esta interesante fusión que pone en manifiesto la fuerza que tiene la influencia hispana en la música de otras culturas.

El vocalista de este octeto, Matt Caughthran, confiesa que todavía sigue sorprendido por la acogida que ha tenido este proyecto, el que nació de un momento de improvisación durante una presentación en televisión. Aquella vez el grupo -hasta entonces se llamaba sólo El Bronx y había estado haciendo música ciento por ciento punk desde el 2001- había sido invitado a un programa para tocar un tema.

“Mientras más conocida se hacía nuestra banda (El Bronx), comenzamos a aparecer en la tele y ahí siempre vimos una tendencia en la música punk que no nos gustaba y que tiene que ver con las presentaciones; siempre el cantante con el guitarrista tocando una versión suave de sus temas pues se les pedía tocar una canción punk en forma acústica y eso no nos parecía atractivo”, recuerda Caughthran. “Nosotros siempre quisimos mantenerlo bullicioso, violento, así que pensando en una forma inteligente de sacarle la vuelta a la situación, de bajar el tono sin dejar pasar las oportunidades, agarramos la canción “Dirty Leafs” de nuestro segundo álbum como El Bronx e improvisamos una versión mariachi de ésta… De pronto se convirtió en esta inspiradora y alucinante experiencia, inmediatamente nos enamoramos del sonido”, agrega durante una reciente entrevista con HOY.

Entusiasmados con su descubrimiento, Caughthran y compañía se zambulleron en todo lo relacionado con la música y la cultura del mariachi y así heredaron una expresión ajena y la hicieron suya. Mientras los músicos se empaparon de violines, guitarrón y trompeta en YouTube, su vocalista utilizó traductores instantáneos en Internet para entender la letra de las canciones. Aunque poco tiempo después, en el 2007, Vincent Hidalgo se unió al grupo y contribuyó con este aprendizaje, no sólo porque llevaba sangre latina, sino porque su padre, David Hidalgo, tenía experiencia de sobra como integrante de la popular banda de rock local Los Lobos. “La música de mariachi es muy bella y nosotros, siendo un grupo de muchachos anglosajones, no queríamos que se mal interpretara o que se creyera que estábamos escupiéndole en la cara a este género musical o que pensaran que nos estábamos burlando. No, todo lo contrario”, aclara Caughthran y luego Hidalgo agrega. “Esperamos que los latinos vean que hacemos esto con mucho respeto y que para nosotros es todo un honor”.

Caughthran prácticamente creció con Hidalgo, de hecho se crió en Pico Rivera y la influencia azteca siempre estuvo presente.

“Siempre me gustó la música mexicana. Yo no hablo español así que no entiendo lo que dicen sus canciones, pero cuando ves qué hay detrás… Descubres no sólo la belleza del mariachi sino también cosas interesantes como los narcocorridos, que hablan de los capos de la droga y esas cosas”, comenta Caughthran sugiriendo que, tal vez, algo de corridos podría sonar en sus siguientes temas.

Mariachi El Bronx está compuesto por ocho integrantes. Además de Caughthran (vocalista) e Hidalgo (guitarrón) están Toby J. Ford (guitarra, acordeón), Jorma Vik (percusión en ambas bandas), Brad Magers (trompeta, bajo), Keith Douglas (trompeta), Ray Swain ( violín, bajo), Ken Horne (jarana, guitarra). La mayoría son de LA, las excepciones son Horne , que nació en Japón y es de San Diego, y Swain que es de China.

Adoptar lo mariachi ha llevado a esta banda a otro nivel. Caughthran, de 32 años de edad, explica que con El Bronx y la música punk llegó un momento en el que tocaron techo y que al incorporar la esencia mexicana a sus temas –compuestos por él- fue que comenzaron a aparecer las oportunidades. Dos de ellas: haber realizado una gira con la famosa banda de rock The Killers y pronto comenzarán otra gira internacional junto a la también popular banda de rock alternativo los Foo Fighters.

Ahora estos músicos ofrecen presentaciones como El Bronx y como Mariachi El Bronx, respectivamente. Es una faceta que los tiene ultra ocupados y está claro que nada los detiene, especialmente cuando declaran que al ponerse el traje de mariachi se sienten invencibles

“Es un recordatorio de lo que hemos conseguido, de la apuesta que hicimos al sacar un album que todo el mundo creyó ser una broma al principio. El traje nos recuerda que puedes hacer lo que quieras y que se debe de tomar riesgos si es que quieres destacar”, dice Caughthran.

Mariachi El Bronx en Los Ángeles

Cuándo: 13 de octubre a las 7 p.m.

Dónde: THE FORUM. 3900 W. Manchester Blvd., Inglewood, CA

Adm.: $53 – $75

Inf.: www.thebronxxx.com/shows