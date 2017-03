A pocos días de la elección en el poblado de Villa Park, estalló un escándalo. Un candidato a la alcaldía tuvo que disculparse con su familia y partidarios después que se hicieron públicas fotos en las que muestra su órgano sexual en un sitio web.

John Heidelmeier, ex jefe de la Policía de ese poblado, dijo al Chicago Tribune que permanecerá en la contienda porque no cometió nada ilegal y que la publicación de sus fotos no le quitan la capacidad para dirigir al poblado, principalmente de clase media.

“Quiero asegurar a mi oponente y partidarios que permaneceré firme en la contienda y dejaré que los votantes evalúen los asuntos a los que se enfrenta Villa Park, (y decidan) el 9 de abril”, dijo Heidelmeier al Tribune.

Heidelmeier reconoció en su declaración que las fotos publicadas en el sitio web, en el que se promociona a sí mismo como “tu experiencia sexual telefónica más diversa” son de él. En una de las imágenes se le ve con una camisa azul mirando a la webcam, y en otra, muestra sus genitales (fotos del MailOnLine; ambas fotos son fechadas el 7 de febrero de este año.

Heidelmeier fue destituido como jefe del Departamento de Policía el año pasado, en una polémica decisión, que dividió a los residentes.

John Davis, síndico del poblado y crítico de Heidelmeier, dijo el martes que descubrió una copia impresa de las fotos en su buzón de correo. Y que el miércoles, fue a la casa de Heidelmeier y se las mostró.

“Le dije, ‘estoy en una campaña honesta y no quiero nada que ver con esto’. Y, se las entregué”, recordó Davis el miércoles por la tarde. “(Heidelmeier) se sorprendió”, agregó Davis, quien es candidato a la Junta de Síndicos del poblado.

Davis dijo que las imágenes se “difundieron por la ciudad como un reguero de pólvora”.

Deborah Bullwinkel, una oponente de Heidelmeier, dijo que ella se enteró el martes por Davis, y que su campaña no tiene nada que ver con la diseminación de las fotos.

“Me siento mal por John (Heidelmeier) y su familia”, dijo Bullwinkel.

En una declaración al Tribune, Heidelmeier indicó que lamentaba que “esta situación privada se haya hecho pública”, y que al hacerse públicas las fotos fue “sin duda, injusto” para su familia. Pero, dijo que la situación no obstaculiza su capacidad de dirigir el poblado.

“No cometí nada ilegal, ni nada que disminuya mi capacidad para servir a Villa Park”, aseguró Heidelmeier.