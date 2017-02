¿Cómo pedir perdón para obtener una licencia sin Seguro Social?

Ni el intenso frío, ni lo resbaloso de las calles cubiertas de hielo, ni la distancia fueron obstáculo para llegar a la iglesia San Pío, en Pilsen. Exponer su caso ante un abogado fue prioridad para Osbeida Rojas, una inmigrante que desea tramitar una licencia sin un número de Seguro Social porque, asegura, necesita manejar todos los días para transportar a sus tres hijos con necesidades especiales.

Rojas contó que todos los días conduce con miedo por no tener un permiso para manejar, y dijo que lleva a sus hijos a terapias, escuelas, médicos y a la iglesia de lunes a domingo. “Para mí, manejar es una necesidad, no un lujo”, agregó.

“Antes de venir tenía mucho miedo a no ser elegible. Ahora estoy más tranquila. El abogado me dijo que sí puedo sacar la licencia, a pesar de que choqué y tengo un caso pendiente por ese accidente”, indicó Rojas, quien añadió que también necesita conseguir la licencia para a su vez poder tramitar un permiso municipal de estacionamiento para discapacitados y así mejorar la calidad de vida de uno de sus hijos, quien padece autismo.

El lunes, la iglesia San Pío dispuso el sótano para que un grupo de abogados, funcionarios electos y autoridades de la Secretaría del Estado, la Procuraduría estatal, y la oficina del Alguacil del Condado de Cook, respondieran preguntas a quienes buscan tramitar una licencia temporal para visitante sin Seguro Social (TDVL).

Con insistencia, los asistentes levantaban sus manos para exponer sus casos con antecedentes de DUI, uso de falsa identidad o por haber empleado un número de Seguro Social falso o que no les correspondía al tramitar una licencia.

También hubo muchas preguntas entre quienes nunca han tenido ningún problema al conducir sin licencia. “¿Califico o no?”, era la pregunta recurrente.

“Casi todos los casos tienen solución” para tramitar una TVDL, les respondió la abogada Dolores Leone, especialista en casos criminales, de DUI y de tránsito.

José T. contó que en el pasado obtuvo una licencia con un nombre que no es el suyo y ahora necesita una con su identidad real. Tras consultar a un abogado “salí conforme. El abogado me explicó que no debemos tener miedo, que la Secretaría no va a compartir la información con Inmigración”, dijo el hombre con expresión de felicidad.

Y añadió que un abogado le explicó que tiene que solicitar una audiencia para abrir un caso “para pedir perdón y limpiar mi récord. Y me dijo que después de ese proceso voy a poder sacar una licencia con mi nombre”, añadió José T.

“Hay soluciones casi para todo”, insistió Leone, “un DUI no es mucho problema; tres DUI’s, sí, es mucho más complicado”.

La abogada también le dijo a la audiencia que lo peor que pueden hacer al solicitar una TVDL es mentir.

La abogada recomendó que cualquiera que sea el caso “hay que reportarlo” ya sea que la persona haya tenido una licencia con otro nombre, con un Seguro Social falso, que haya usado su nombre real y diferente fecha de nacimiento, o si han tramitado una licencia en otro estado, “todo tienen que reportarlo. Las computadoras reconocen los rostros, ya nada se puede ocultar y se consultan los archivos de otros estados. Si no lo reportan, si mienten, estarán cometiendo fraude y eso es castigado”, les dijo.

Leone dijo al diario Hoy que el primer paso que deben seguir las personas que han sido arrestadas por la Policía, que deben multas, que hayan sido detenidos sin licencia, o que tienen otro tipo de casos pendientes como DUI o fraude por usar información falsa “es conseguir su record de manejo” con la Secretaría del Estado.

En casos como esos “seguramente la persona tiene una suspensión en su récord de manejo, y no es elegible para las licencias temporales”, según la abogada.

Una vez que haya reportado el fraude y conseguido su récord de manejo, podrá solicitar una cita para una audiencia y abrir su caso con la Policía de la Secretaría del Estado; mencionó Leone, y agregó que después de entrevistarse con la Policía del Estado pasarán por lo menos dos meses para que la Secretaría le informe a través de una carta cuál será la penalidad. “Todas las personas reciben una suspensión de un año (a su privilegio de solicitar una licencia), esa es la pena a cambio del perdón”, indicó Leone. Una vez cumplida la suspensión podrá solicitar la licencia TVDL.

La abogada mencionó que en casos especiales se puede solicitar un permiso restringido para manejar, “como cuando la persona debe manejar para llevar con frecuencia a un familiar al médico, aunque son casos difíciles de ganar”.

La abogada dijo que la Secretaría del Estado realiza todas las audiencias de fraude de los condados de Cook, Lake y DuPage en sus oficinas del condado de DuPage.

“Creo que este programa de licencias TVDL es una buena oportunidad, puede ser que no todos califiquen al principio, pero existe un proceso para que casi toda persona puedan obtener una licencia en los siguientes meses”, concluyó Leone.

Para más detalles consulte la página de la Secretaría del Estado: http://www.cyberdriveillinois.com

Abrirán 35 localidades en diciembre

Tras la alta demanda de citas para tramitar una licencia temporal para visitante (TVDL) la Secretaría del Estado decidió abrir citas para 35 localidades a partir de la segunda semana de diciembre, indicó Ernesto Martínez, portavoz de la Secretaría del Estado, a diario Hoy.

Jesse White, secretario del Estado, se había comprometido a abrir 21 localidades en diciembre, que junto con las cuatro que se abrieron en el programa piloto, sumarían 25. Sin embargo, la Secretaría decidió no esperar hasta febrero para abril diez localidades adicionales como lo tenía programado.

“Decidimos que todas, las 35 localidades estarán disponibles para las citas que se otorgarán en diciembre, y planeamos más cambios”, añadió Martínez.

Aquí puede consultar nuestra cobertura completa sobre licencias para inmigrantes o visitantes.