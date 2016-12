VIDEO: Abuchean al representante federal Luis Gutiérrez durante anuncio electoral en Pilsen

CHICAGO — Al grito de “vendido, vendido”, un grupo abucheó y evitó que el representante federal Luis Gutiérrez y otros funcionarios electos anunciaran su apoyo a la activista de origen chino, Theresa Ma, aspirante a representante estatal por el Distrito 2, en Pilsen.

El anuncio se llevaría a cabo en la plaza Tenochtitlán, a donde llegó Mah con un grupo de simpatizantes, y los concejales Raymond López y George Cárdenas, quienes también la apoyan, el lunes por la tarde.

Mah se enfrenta en las elecciones primarias el 15 de marzo contra Alex Acevedo, el hijo del representante estatal, Edward Acevedo, por el Distrito 2 de Illinois.

Justo en el momento que Gutiérrez llegó, se acercó un grupo de manifestantes que portaban carteles que decían: “Cállate chachalaca”, “Cárdenas HDO”, “Latinos United”, “El pueblo vendido será vencido”, entre otros, y se plantaron frente al lugar donde se realizaría el anuncio de apoyo a Mah.

La interrupción llegó al grado que Gutiérrez decidió mover la conferencia al otro lado de la calle, pero al final sólo dio algunas declaraciones al diario Hoy.

“Yo tengo más de seis llamadas de Acevedo rogándo mi apoyo. Le tuve que decir que no. Ustedes pueden ver porque le dije que no, yo no quiero asociarme con personas que no creen en la democracia. Que no permiten la libertad de expresión”, indicó Gutiérrez.

Al hablar de su apoyo a Mah, Cárdenas indicó que la apoyaba porque “es parte de ser inclusivos, esta área es habitada por muchos chinos y debemos tener esta inclusión para tener una buena democracia”.

Acto seguido, Gutiérrez se alejó mientras era seguido por el grupo que lo abucheaba, Gutiérrez dijo temer por su vida.

Una mujer que gritaba continuamente “cállate chachalaca”, declinó identificarse y no quiso comentar.

Hasta nuestro cierre, un representante de la campaña de Acevedo no había respondido para comentar sobre el incidente.

En un comunicado, la campaña de Mah indicó que Acevedo ha recibido el apoyo de la “maquinaria” y del controversial grupo HDO.

Ramiro Mosso, uno de los manifestantes, indicó que el grupo de manifestantes no fue enviado por Acevedo o alguien más y que se trataba de ciudadanos manifestándose.

Por otro lado, Javier Ruiz, un joven que apoya a Mah, indicó que “la gente está cansada de representantes que no apoyan a la comunidad, sino a los ricos”, por ello apoyaba a Mah y agregó que entendía que la gente tenía derecho a protestar, pero no a pelear.