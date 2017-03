Ayuda para universitarios sigue bloqueada

CHICAGO — Los universitarios de bajos ingresos en Illinois se quedarán sin ayuda financiera luego que se quedó corto un intento de legisladores de derrotar el veto del gobernador Bruce Rauner al programa de subvenciones Monetary Award Program (MAP).

El miércoles, el senado estatal logró reunir los votos suficientes para invalidar el veto que el gobernador impuso en febrero a la propuesta SB 2043, que habría adjudicado millones de dólares al programa de fondos MAP y otros programas para colegios comunitarios.

El programa ayudaría a unos 130,000 estudiantes universitarios elegibles a recibir ayuda financiera del estado, según reportes.

La propuesta recibió en el Senado estatal 37 votos a favor y 17 en contra, y fue turnada a la Cámara de Representantes, en donde no pudo reunir las 3/5 partes del voto del pleno de la cámara requerido para eliminar el veto de Rauner. El voto en la cámara fue de 69 votos a favor, 48 en contra y un voto de ausencia, del representante estatal Luis Arroyo (D-Chicago).

Un portavoz de Rauner felicitó después del voto a los representantes y al representante estatal Scott Drury (D-Highwood) por defender a los contribuyentes.

“Pese al pedido del gobernador de que la Asamblea General no perdiera el tiempo con un voto político que no pasaría, la legislatura está a punto de dejar a los estudiantes, las universidades y colegios comunitarios a su suerte por lo menos un mes. Exhortamos a los líderes demócratas a no ir al receso hasta que la Asamblea General apruebe una propuesta bipartidista para financiar MAP y la educación superior”, indicó la portavoz Catherine Kelly.

Al anunciar el veto en febrero, el gobernador indicó que la oficina de Presupuesto y Administración del Gobernador encontró que la legislación añadiría $721 millones al déficit del estado, lo cual “haría estallar el déficit del estado y agravaría la crisis de flujo de dinero en efectivo”.

Según Rauner, vetó la propuesta para financiar MAP porque el estado no tiene suficiente dinero y el contralor hubiera tenido que escoger entre financiar programas de servicio social o la educación superior. Rauner alega que los colegios y universidades gastan demasiado en costos administrativos, según el diario Chicago Tribune.

La senadora Iris Y. Martínez (D-Chicago), jefa de la bancada del Senado estatal, criticó la postura de Rauner.

“Es más allá que frustrante que el gobernador no cree que el estado debe cumplir su compromiso con miles de estudiantes a quienes se les prometió ayuda necesaria para (pagar) la universidad”, declaró Martínez.

Otro que criticó a Rauner fue el senador estatal Terry Link (D-Vernon Hills), quien señaló “tenemos estudiantes en nuestros distritos que están luchando para encontrar maneras de pagar por su educación. Hay miles de estudiantes en todo el estado que se les prometió ayuda para ir a la universidad con la subvención MAP. Es el momento en que el estado mantenga esa promesa”.

Martínez agregó que seguirá la lucha por los fondos.

Pese a la derrota para invalidar el veto, el intento tuvo sus beneficios políticos para el representante Michael Madigan, presidente del Partido Demócrata estatal, porque consiguió que los republicanos registraran su voto contra la educación superior y esto permite a candidatos demócratas enviar anuncios de campaña destacando que ellos si la apoyan, indicó el Tribune.

Para leer más de nuestra cobertura sobre el presupuesto, visite este enlace