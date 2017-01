Con su ritmo venezolano en Broadway

CHICAGO_ Antes de salir al escenario en cada función del musical “The Bodyguard”, la venezolana Alejandra Matos no puede evitar sentir nervios de emoción.

“Me persigno, como buena venezolana”, contó Matos a HOY, quien forma parte del grupo de bailarines del musical “The Bodyguard”, producción con la que debuta en Broadway.

Originaria de Caracas, Venezuela, Matos comenzó su carrera a los siete años como parte del programa de televisión infantiles como “El club de los tigritos”.

Posteriormente estuvo por una década en las filas del ballet de la televisora Venevision, donde compartió con figuras como Celia Cruz y también bailó en todos los certámenes de Miss Venezuela.

Hace 13 años se mudó a EEUU en busca de retos y oportunidades; siguió con su carrera en Los Ángeles, California donde participó en programas de televisión como “America’s Got Talent” y “The Best Time Ever”.

En teatro formó parte de la producción Off-Broadway “Carmen: An Afro-Cuban Jazz Musical”, que se presentó en Maryland.

Para el 2015, Matos se mudó a Nueva York con la meta de llegar a Broadway.

“Comencé a entrenar para hacer musicales tomando clases de ballet y jazz para mejorar la técnica. Estuve casi dos años y medio entrenando todos los días y también tomé clases de canto dos o tres veces por semana para prepararme para audicionar”, relató.

Así es como llegó a “The Bodyguard”.

La coreografía de este musical dice, es muy intensa.

Tras completar el proceso de audiciones que duró tres semanas, cuando recibió la llamada para confirmarle que formaría parte de la producción, sabía que era algo muy especial.

Y cómo no, si este no es cualquier musical.

Basado en el exitoso filme del mismo nombre y que protagonizaran en 1992 Whitney Houston (1963-2012) y Kevin Costner, la historia fue adaptada al teatro por Alexander Dinelaris (ganador del Oscar por “Birdman”) y tuvo su estreno mundial en Londres en 2012.

Desde entonces ha tenido varias giras y presentaciones a nivel mundial.

La gira actual por EEUU tiene como protagonista a la cantante canadiense Deborah Cox en el papel de la superestrella Rachel Marron, quien contrata a Frank Farmer (interpretado por Judson Mills) un agente del servicio secreto para que sea su guardaespaldas y la proteja de un acosador.

Los dos esperan tener el control en su relación laboral y con lo que menos cuentan, es con enamorarse (los que han visto el filme saben cómo termina la historia).

El musical cuenta con los grandes éxitos del filme – y de Houston- como “Queen of the Night”, “So Emotional”, “One Moment in Time”, “I Have Nothing, I Wanna Dance with Somebody” y por supuesto, “I Will Always Love You”.

Cada función trae retos y nervios para el elenco.

“No es fácil, pero cada vez que terminamos el show es gratificante y es una emoción que siento a diario”, compartió Matos.

El público que acuda a ver el musical pensando que va a ver la misma historia de la película, se llevará una sorpresa, según la bailarina.

“Personalmente pienso que el musical es más emocionante. Pusieron escenas que no hay en la película y el espectáculo como tal tiene mucho suspenso y la música de Whitney Houston lo es todo. Van a tener recuerdos de aquellos tiempos, la coreografía, el talento de los actores y la voz de Deborah Cox que es como mantequilla. La audiencia va a sentir esa gran pasión y energía”, aseguró.

The Bodyguard

Cuándo: Del 31 de enero al 12 de febrero

Dónde: Oriental Theatre, 24 W. Randolph St.

Admisión: Desde $19

Información: 312.977.1710 o en www.broadwayinchicago.com