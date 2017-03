Magro debut de Tim Tebow con los Mets

PORT ST. LUCIE, Florida, EE.UU. (AP) — Tim Tebow cometió su primer error de novato, incluso antes de presentarse a la caja de bateo.

El nuevo integrante de los Mets de Nueva York caminó detrás del plato y se puso hacer los swings de calentamiento cerca del círculo de espera de los Medias Rojas de Boston.

“No sabía quién era el que estaba ahí. Pensé que era el niño que recoge las pelotas”, comentó Rick Porcello, el abridor de los Medias Rojas y reinante Cy Young de la Liga Americana.

Y resto del debut ex quarterback de la NFL como pelotero de Grandes Ligas este miércoles fue peor.

Tebow se fue de 3-0, ponchándose dos veces viendo pasar el tercer strike, además de batear para doble play con las bases llenas en un juego de pretemporada.

El ganador del trofeo Heisman en 2007 logró embasarse cuando fue alcanzado por un pelotazo en el hombro derecho, lanzado por Brian Johnson. Pero Tebow no duró mucho en circulación, sacado out en primera tras una línea.

“Fue mi primer día compitiendo. Voy a aprender mucho de esto. Es lo que me esperaba desde el punto de vista competitiva”, indicó Tebow tras la victoria 8-7.

Tebow, de 29 años, estuvo en el octavo turno como bateador designado. Los Mets le ficharon el otoño pasado y fue invitado a la pretemporada con un contrato de ligas menores, confiando que pueda desempeñarse como jardinero. Su próximo juego será el viernes contra Houston, y el manager Terry Collins informó que Tebow defenderá una posición en el terreno.

“Con lo que sea que haga, me pongo algo nervioso, porque es algo que valoro, conseguir un buen resultado, por mis compañeros”, dijo Tebow. “Pero también me pongo nervioso si me toca dar una charla a un equipo de fútbol americano de secundaria previo al partido.

Sobre el despiste en su primer turno, el bateador zurdo emergió de la cueva de los Mets por la raya de tercera base y se cruzó al lado de Boston, acercándose al círculo de espera de Boston, a la vista de Porcello.

“Lo que supuse es que una da el giro porque eres zurdo. Me he enterado que no puedes hacer eso”, dijo Tebow.

RESULTADOS EN LAS LIGAS DE LA TORONJA Y CACTUS:

REPÚBLICA DOMINICANA 10, PIRATAS 6

Manny Machado bateó un jonrón de dos carreras para el equipo dominicano, que el jueves debuta en el Clásico Mundial de Béisbol, midiéndose contra Canadá en Miami. Gregory Polanco se fue de 3-3 y Starling Marte añadió dos hits y remolcó dos carreras por Dominicana.

El abridor de los Piratas Gerrit Cole permitió dos hits en tres innings en blanco.

VENEZUELA 11, REALES 0

Miguel Cabrera bateó un jonrón solitario y produjo un par de carreras con un sencillo, mientras que Alcides Escobar bateó un par de triple y produjo tres carreras contra su club de Grandes Ligas. Salvador Pérez, el catcher de los Reales, pegó dos hits por Venezuela, que el viernes debutará en el Clásico contra Puerto Rico en Guadalajara, México.

GIGANTES 6, PUERTO RICO 5

Carlos Beltrán y Ángel Pagán se 3-2 y 4-2, respectivamente por Puerto Rico.

Mike Morse bateó un jonrón de dos carreras por San Francisco, mientras que el pitcher Jeff Samardzija toleró una carrera en tres innings y dos tercios.