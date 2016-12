Rodner Figueroa despedido de Univision por comentario racista sobre Michelle Obama

CHICAGO- El presentador de origen venezolano Rodgner Figueroa fue despedido de la cadena Univision luego de que dijera comentarios racistas sobre la primera dama de EEUU, Michelle Obama durante su intervención de ayer en “El Gordo y la Flaca”.

El sitio web de la revista People en Español dio la primicia.

El llamado “fashionista” se refirió al aspecto de Michelle diciendo que parecía sacada del filme “El planeta de los simios” (Planet of the Apes”).

“En Univision no hay espacio para comentarios racistas”, dijo un alto ejecutivo de la cadena en exclusiva a People en Español.

Univision ya dio su comentario oficial.

“Durante el programa de entretenimiento “El Gordo y La Flaca”, Rodner Figueroa hizo comentarios sobre la Primera Dama Michelle Obama que fueron completamente reprobables y de ninguna forma reflejan los valores u opiniones de Univision. Como resultado, el Sr. Figueroa fue separado de la compañía inmediatamente”.

Este comentario de Figueroa demuestra y comprueba una vez más la falta de sensibilidad, tacto y sentido común de algunas “personalidades” de los medios que buscan fama a costa de hacer comentarios mordaces, mal intencionados, y demuestra que el racismo en EEUU no es un tema resuelto. Y todavía cala.

No, no es gracioso burlarse de los demás. No, no es profesional hablar así ni de la primera dama ni de cualquier persona, ni en Univision, ni en ningún otro medio. Mucho menos lo es fomentar el racismo. En ningún espacio.

Eso también nos invita a buscar y generar cosas con contenido y no prestarse al circo farandulero al cubrir el entretenimiento.

Muy desafortunado tanto su comentario como las risas de fondo que se escuchan en el estudio (en el video) luego de lo que dijo.

Vivimos en EEUU, un país con diversidad cultural, donde seguimos sin respetarnos unos a otros.

Y en los medios: Necesitamos personas, no personalidades autoproclamadas que a costa de hablar mal de los otros, presumen de ser parte de esa “gente bonita, gente bien” y ser clasistas.

A propósito de lo sucedido con el señor Rodner Figueroa. No lo estamos tachando de racista. Pero su comentario lo fue. No es el único.

Este incidente nos dice que las cosas tienen que cambiar en la televisión y en los medios latinos. La profesión del periodismo y ni siquiera en su rama de entretenimiento, es para hacer “figuras”, “personalidades”, “famosos”, “líderes”.

Y ahí le toca la parte al público latino, mexicano o como quieran llamarle, hacerse valer. No aceptar clichés, respetar y darse a respetar no aceptando cosas como los estereotipos y cosificación de la mujer en los medios.

Insisto: se requieren personas en los medios no personalidades que buscan sus minutos de fama.

En Twitter y otras redes sociales, se comenta sobre el caso de el Sr. Figueroa.

