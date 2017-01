Cómo Martin Luther King encontró la fuerza en la fe

Varios años antes del discurso en el que proclamara su sueño icónico, Martin Luther King Jr. era un padre asustado quien se sentó solo en la mesa de la cocina en su casa en Montgomery, Alabama, en busca de valentía.

Fue un momento de crisis que luego relató en un discurso en una iglesia en Chicago, y lo que enfrentó nos puede ilustrar no sólo sobre sus propios motivos, sino también sobre cómo aquellos que se sienten preocupados por la nueva administración de Donald Trump pueden seguir adelante durante los tiempos difíciles que casi sin duda nos esperan.

El año era 1956. Había vivido más de un año en Montgomery antes de que sus líderes afroamericanos le pidieron que dirigiera el movimiento que surgió luego de Rosa Parks se negara a cumplir con el sistema de segregación de los autobuses.

Aunque no buscaba el del liderazgo, King se enfrentó las responsabilidades que le tocaron. Aseguró a un público de casi 5,000 personas en la Iglesia Bautista de Holt St., en Montgomery, que su causa era correcta.

“No estamos equivocados en lo que hacemos”, entonó en su voz melódica y barítona. “Si estamos equivocados, la Corte Suprema de esta nación está equivocada. Si nosotros equivocados, la Constitución de Estados Unidos está equivocada. Si estamos equivocados, Dios todopoderoso está equivocado”.

Pero esta convicción no le blindó del miedo.

En agosto de 1967 describió esta experiencia a los feligreses de la Iglesia Bautista de Mount Pisgah, en Chicago, ubicada en el 4622 S. King Dr., una calle que ahora lleva su nombre.

King había llegado a su casa alrededor de la medianoche, luego de una reunión con la junta directiva de la recién formada Asociación para el Mejoramiento de Montgomery, cuando sonó el teléfono.

La horrible voz que habló le dijo, “N—-r, ya nos cansamos de ti y tu rollo. Si no te has ido de esta ciudad en tres días, te vamos a volar los sesos y también tu casa”.

Aunque King recibió hasta 40 de esas llamadas al día, esta le desconcertó más que las otras. No pudo dormir y fue a la cocina por una taza de café, buscando la paz.

Pensó en Yolanda, su primera hija, y en Coretta, su dedicada esposa, quienes dormían y podían quedar en el desamparo.

Nada lo pudó calmar.

“Llegó el punto en que ya no aguantaba más. Estaba débil”, dijo King a sus espectadores en Chicago. “Algo me dijo ‘ya no puedes llamar a papá, está en Atlanta, a 175 millas de lejos. Ni a mamá. Tienes que buscar ese algo en la persona tu papá te contaba. Ese poder que puede construir una manera donde no hay manera’”.

King se sentó a la mesa en la cocina y rezó por la fortaleza. Sus oraciones le dieron la respuesta.

Con la fe reafirmada, King siguió durante los 381 días del boicot de los autobuses en Montgomery, hasta que la Corte Suprema sentenció que las leyes de segregación no fueron constitucionales. Continuó durante la década siguiente que le llevó desde Albany, Georgia, hasta Birmingham, Alabama, y a las zonas rurales de Mississippi. Siguió en 1965, a Selma, Alabama, donde él y miles más recorrieron los primeros pasos de su movimiento, y marcharon de nuevo hasta la capital del estado, dando un golpe fuerte a las bases legales de la discriminación separatista en EEUU.

El discurso que King dio en Chicago no vino en un momento victorioso en su vida.

Muchos observadores dijeron que el entonces alcalde de Chicago, Richard J. Daley, le había ganado en la primera etapa de su campaña norteña. Se encontró con críticas duras desde miembros más jóvenes del movimiento Black Power, como Stokely Carmichael, y también desde la administración del presidente Johnson, con que había disentido sobre la guerra de Vietnam, en abril de 1967.

Muy lejos de la figura venerada y celebrada anualmente a lo largo de este país, a él le llamaron en ese entonces, con más y más frecuencia, “Martin ‘Loser’ King”.

De eso habló en aquella iglesia en Chicago: “Al vivir todos los días bajo la amenaza de la muerte me siento a veces desanimado. Al vivir todos los días bajo las críticas, incluidos los negros, me siento a veces desanimado. Sí, a veces me siento vencido y que mi trabajo no sirvió de nada, pero luego el Espíritu Santo da vida a mi alma de nuevo”.

Como King se mostró en ese momento, su crisis espiritual y las fuentes en las que buscó el sustento pueden inspirar a personas de todas creencias religiosas. Mientras atestiguamos los últimos días de la presidencia del primer presidente afroamericano de EEUU y entramos en territorios inciertos y muy preocupantes, podemos aprender tanto de sus desafíos iniciales como de su idea más conocida de una nación donde los hijos de quienes antes fueron esclavos y de quienes antes fueron dueños de esclavos, comen juntos en la mesa de la hermandad.