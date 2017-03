México fracasa en el Clásico Mundial de Béisbol

CIUDAD DE MÉXICO — A mediados de la década de los noventa el Dr. Jacobo Neuman introdujo el concepto de “Esquezofrenia”, definiéndolo como un mal que nos aqueja a todos los humanos, y en especial a los mexicanos, para poner excusas por todo lo que nos sale mal. “Es que no sabía, es que no estaba claro el manual, es que llegue tarde por el tráfico”, etcétera.

El fracaso que tuvo el equipo mexicano en el reciente Clásico Mundial de Béisbol (CMB) fue por una razón: Los rivales fueron superiores. Ni hablar, hay que trabajar para tener mejores resultados. Lo que no se vale es dar excusas por el fracaso del equipo.

Como usted sabe, el equipo fue eliminado después de dos derrotas y un triunfo. Primero el equipo italiano le receto a los aztecas la misma dosis que hace cuatro años, remontando el marcador en la novena entrada cuando anotaron cinco carreras. Las cinco carreras fueron anotadas sin que se pudiera hacer un out (dato importante que a la postre causaría una tremenda controversia).

Después se perdió contra Puerto Rico 9 a 4 y en el último juego se enfrentó a Venezuela, con la posibilidad de que con un triunfo se jugara un partido de desempate que los mantendría con vida en el torneo. La única condición era que Venezuela no anotara más de ocho carreras. El reglamento está claro, y a pesar de las quejas de Edgar González, mánager de México, el reglamento dice que el desempate se haría “…dependiendo del menor número de carreras admitidas dividido entre el número de entradas (incluyendo entradas parciales) jugadas a la defensiva entre estos equipos”.

Todo aficionado al béisbol, novato o experto —deje usted un experimentado mánager —sabe que si no se hacen outs, no es una entrada. Los lanzadores que, por ejemplo, lanzan cinco entradas y en la sexta no hacen ningún out, se les acreditan cinco entradas lanzadas para fines estadísticos como el porcentaje de carreras limpias aceptadas.

El caso es que Italia recibió 20 carreras en 19 entradas (cociente de 1.053), Venezuela recibió 21 en 19 entradas (1.105) y México recibió 19 en 17 entradas (1.118). Final de fotografía. Si México hubiera recibido una carrera menos su cociente bajaba a 1.059 y hubiera jugado con Italia el partido de desempate. Es más, si México le hace un out a Italia en aquel juego hubieran “defendido” 17.333 entradas y su cociente hubiera bajado a 1.096, también suficiente para mejorar el cociente de Venezuela.

Entiendo la frustración de los directivos, sobre todo cuando en el terreno se hicieron errores infantiles, o cuando a lanzadores de relevo de clase mundial les dieron con el bate hasta por debajo de la lengua. Las decisiones estratégicas también dejaron mucho que desear, pero le daremos a Edgar el beneficio de la duda (según él no es bueno hacer toque de bola con hombres el 1ª y 2ª cuando uno va arriba en el marcador).

Lo que sí es criticable es entrar en un estado de “Esquezofrenia”, y no asumir la responsabilidad.+